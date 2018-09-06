Facebook вложит более миллиарда долларов в дата-центр в Сингапуре

Компания Facebook Inc. выбрала Сингапур для открытия своего первого в Азии центра обработки данных. На его создание будет потрачено более $1 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal в четверг, 6 сентября.



Facebook объяснила свой выбор в пользу Сингапура наличием здесь надежной инфраструктуры, дружественной бизнесу политикой государства, а также поддержкой со стороны властей, которые стремятся сделать Сингапур хабом для датацентров.



Сингапурский центр обработки данных, который Facebook планирует полностью снабжать электроэнергией из возобновляемых источников, может начать работу уже в 2022 году. Это будет крупнейший датацентр в Сингапуре.



В общей сложности Facebook управляет 14 дата-центрами, в основном в Европе и США. При этом Азия является одним из самых быстро растущих рынков для соцсети: на долю этого региона приходится 40% ее активных пользователей, общее число которых оценивается примерно в 2,23 млрд.

