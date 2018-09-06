Рада отменила мораторий на экспорт леса-кругляка

Верховная Рада отменила мораторий на экспорт леса-кругляка. Парламентарии 246 голосами поддержали предложение главы государства к законопроекту о незаконном вывозе лесоматериалов, передает корреспондент УНН.



Парламентарии исключили из указанного закона норму, которая предусматривала запрет сроком на 8 лет на вывоз леса-кругляка. При этом Президент Украины предлагает ввести защитные меры направлены на сохранение лесов.



Напомним, отмена моратория на экспорт леса-кругляка вместе с проведением ряда реформ будет способствовать получению нового транша макрофинансовой помощи от ЕС.



Мораторий на экспорт леса-кругляка действует в Украине с 2015 года. В свое время из-за запрета его отмены Еврокомиссия отказалась предоставлять Украине транш на сумму 600 млн евро.

