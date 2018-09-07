Осенняя погода накроет Украину в пятницу

7 сентября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +18…+23 градуса. В Карпатах кратковременный дождь, местами грозы, температура ночью +8…+13 градусов, днем +13…+18 градусов.



В Моршине кратковременный дождь, местами грозы, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.



В Трускавце кратковременный дождь, местами грозы, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.



В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, температура ночью +11…+13 градусов, днем +24…+26 градусов.



На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, кое-где грозы, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +20…+27 градусов.



В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +21…+26 градусов.



На востоке Украины облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +20…+27 градусов.



На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, кое-где грозы и град, ветер восточный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +20…+27 градусов.



6 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+24 градуса, в Днепре возле Киева +22 градуса.

