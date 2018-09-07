Украина готова к отопительному сезону - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Украина готова к отопительному сезону. "Я обращаюсь ко всем политикам: не пугайте людей срывом отопительного сезона. Украина готова. Запасы газа есть, с электроэнергией проблем нет, система работает в штатном режиме. Я хочу подчеркнуть еще раз: ответственность за отопление, свет, горячую воду лежит на местной власти", - сказал В.Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.



Премьер подчеркнул, что отопительный сезон начнется вовремя.



"С начала нового отопительного сезона мы сделаем все, чтобы через механизм субсидий защитить каждого гражданина Украины. Всех, кто нуждается в этой помощи", - добавил он.



В то же время, В.Гройсман отметил, что и процесс верификации субсидиантов нужен, так как даже первый анализ показал, что только в Киевской области 20 тыс. человек получают двойные субсидии.

