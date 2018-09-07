Меркель впервые поддержала Россию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые выразила поддержку миссии российских и сирийских вооруженных сил в Сирии, сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По ее словам, борьба против наемников и террористов в республике — необходимость.



«Сейчас нужно пытаться сражаться с этими радикальными силами, но, конечно, и защищать гражданское население. Мирные жители могут попасть в очень сложное положение, мы должны избегать гуманитарной катастрофы», — заявила Меркель об операции в провинции Идлиб. Она добавила, что обсуждала этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.



Издание отмечает, что действия Москвы и Дамаска в Идлибе осложняются тем, что боевики пытаются использовать гражданских в качестве живых щитов.



Ранее российскую военную кампанию в Сирии поддержали США. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что в Идлибе действуют террористы, и с ними нужно бороться. Об этом же говорил и Трамп.

