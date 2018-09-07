Звезда Игры престолов спрогнозировал концовку сериала

Актер Финн Джонс, сыгравший в фэнтезийном сериале Игра престолов сира Лораса Тиррела, спрогнозировал концовку саги. По его мнению, в финале все главные герои должны умереть. Об этом пишет Comicbook.



При этом актер точно не знает, как завершится сериал. Его герой умер в финале шестого сезона.



Джонс также предполагает, что финал будет зрелищным, но очень трагическим. Премьера финального сезона сериала запланирована на 2019 год.



Ранее сообщалось, что выход восьмого сезона Игры престолов вероятно отложат до лета будущего года.

