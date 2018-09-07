Из Лукьяновского СИЗО сбежал убийца

Из Киевского следственного изолятора (Лукьяновского СИЗО) сбежал осужденный за убийство мужчина. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо в пятницу, 7 сентября.



По данным СМИ, что из места лишения свободы убежал мужчина 1999 года рождения по имени Виталий Пушкин, осужденный за убийство по ст. 115 ч.1 (умышленное убийство).



"Его обнаружили отсутствующим во время вечерней проверки. Вся полиция Киева ориентирована на поиск беглеца", – отмечают журналисты.

