НБУ прогнозирует ощутимый рост тарифов на газ

Национальный банк Украины, как и ранее, прогнозирует повышение тарифов на газ на 25% в этом и на 15% в следующем году. Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, передает УНИАН.



«Прогноз не изменился: мы ожидаем роста тарифов на газ где-то на 25% в этом и на 15% в следующем году», - отметил он, добавив, что пока регулятор не менял свой прогноз.



По словам замглавы НБУ, учитывая, что коммунальные тарифы составляют около 20% индекса потребительских цен, в этом году влияние повышения цен на газ на инфляцию составит около 1,2%.



«Сейчас ожидаем, какое решение будет принято», - добавил Сологуб.



Вопрос повышения цены газа для нужд населения до уровня импортного паритета является одним из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. В конце августа Кабинет Министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

