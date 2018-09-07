Фонд Гейдара Алиева: принципы толерантности и мультикультурализма

Философская наука давно признала, что национальная идея играет важную роль в жизни общества, в политической практике. Поэтому каждая нация должна обрести свою национальную идею как объективное отображение политического самосознания нации, иначе ее существование никак не оправдано.



Если рассматривать толерантность и мультикультурализм как гуманистическое мировоззрение и признание культурных прав разных народов, живущих в одной стране, то в Азербайджане в результате претворения в жизнь мудрой государственной политики созданы все необходимые условия для свободного проживания многочисленных национальностей и сосуществования различных религий и культур. Поэтому Азербайджан известен в мире как страна, экспортирующая не только нефть и газ, но и ценности толерантности и мультикультурализма. Азербайджанская модель толерантности и мультикультурализма существовал веками, опираясь на гуманизм и общечеловеческие ценности – это устойчивый и последовательный политический курс государства, опирающийся основа социальной стабильности на национально-духовные, общечеловеческие, гуманистические ценности.



Сегодня представители других народов в Азербайджане говорят на родных языках, сохраняют национальные обычаи и традиции, не сталкиваясь ни с какими проявлениями дискриминации, свободно осуществляют деятельность в различных сферах и, как результат, вносят собственный вклад в общий процесс развития страны и общества.



Истоки дипломатических отношений Азербайджана и Украины



В XX столетии Азербайджан, как и братская Украина, дважды добивался государственного суверенитета. После распада царской России в наших странах образовались демократические республики. Между двумя странами были установлены дипломатическое отношения и государства начали совместно бороться против большевизма. В частности, во время Версальской конференции делегации Азербайджана и Украины постоянно контактировали и координировали свои усилия во имя независимости и суверенитета своих государств.



Благодаря настоящий дружбе и политической воле глав государств между Азербайджаном и Украиной налажен механизм политических контактов всех ветвей власти и граждан обеих стран. Несмотря на значительную насыщенность, а также на дальнейшую диверсификацию каналов общения, уделяется неослабное внимание регулярным встречам на уровне глав государств, правительств, внешнеполитических ведомств двух стран.



Прочный фундамент для построения межцивилизационных отношений и укрепления межкультурного диалога был заложен Общенациональный лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, он всегда с уважением и особой теплотой и вниманием относился к украинскому народу, с уважением к каждому гражданину. «Подлинную духовность нельзя купить ни за миллионы, ни за миллиарды. Но люди, лишенные духовности ничего не стоят в обществе, даже если у них есть миллионы и миллиарды», - мудрые слова Гейдара Алиева.



Теплые дружеские отношения между Азербайджаном и Украиной сложились гораздо раньше официального установления дипломатических отношений между Киевом и Баку. Начало президентство Гейдара Алиева дружба между двум Президентом Кучма-Алиев ещё укрепил глубокая и традиционная дружба между народами.



В свою бытность в высшем руководстве советского правительства Гейдар Алиев сделал очень многое и для Украины. Приведу несколько фактов. В конце 80-х годов в бывшем Советском Союзе возник очередной «великий проект» о соединении Дуная с Днепром. Но это было чревато крупной экологической катастрофой не только для Украины, но и всей Европы.



Тогдашний премьер-министр Украины В. Фокин не найдя поддержки в Москве, обратился за помощью прямо к Гейдару Алиеву, который сумел убедить авторов отказаться от этого проекта. Кроме того, экс-вице премьер министра М.А.Орлик обратился за помощью прямо к Гейдару Алиеву в связи благоустройствами культурных заведении Украины, именно благодаря его заботе Киевская Национальная филармония сегодня так отлично выглядит — он вовремя изыскал необходимые средства на ее реставрацию. Завод «Оболонь», фабрика детского питания и помощь в строительстве киевского метрополитена, тоже был построен и сдан в эксплуатацию при его содействии.



На днях Азербайджанского информационного агентства бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах отметил: «Украина никогда не забудет доброту и заботу Гейдара Алиевича, проявленные к нашей стране», - украинский экс-премьер убежден, что «осенью в конце прошлого века только именно благодаря Гейдару Алиеву его страна смогла собрать урожай зерновых. Украинские фермеры до сих пор помнят этот жест доброй воли».



«…Благодаря Гейдару Алиевичу и Ильхаму Гейдаровичу Азербайджану удалось избежать негативных процессов, которые происходили в регионе. Им удалось консолидировать народ для укрепления государства. Все мы помним, в каком сложном положении была республика в первые годы независимости, но теперь Азербайджан просто не узнать. Ваша страна прошла трудный путь своего развития, и сейчас самое главное - сохранить ту стабильность, которой добилась страна. На примере Украины и других стран можно видеть, как трудно после разного рода потрясений удержать стабильность. Считаю, что вам повезло с руководством».



Благодаря поддержке экс-посла Азербайджанской Республики в Украине, доктора философии, профессора Киевского славянского университета Талата Алиева была успешно реализована инициатива сотрудничества между городами-побратимами: Баку и Киевом, Черкассами и Сумгаитом, Шамкирским районом и Заводским районом Николаевской области, городом Ирпень и Гарадагом. А также между учебными заведениями: Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Национальной Академии государственного управления при Президенте Украины и Бакинским государственным университетом, Киевским национальным медицинским университетом имени А. Богомольца и Бакинским медицинским университетом, Национальным авиационным университетом Украины (НАУ) между Азербайджанской национальной авиационной Академией.



Ученые советы НАУ и Одесский академии связи (который закончил в 1957 году) избрали нашего земляка, ректора Национальной академии авиации Азербайджана (НААА), академика Арифа Мир Джалал оглу Пашаева почетным доктором этих вузов и почетным профессором Харковский Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского.



Открытие факультета азербайджанского языка при Филологическом институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко нашего земляка доцента Замина Алиева стало важным событием в истории украинско-азербайджанских отношений.



Киевская городская организация нашей диаспоры во главе чемпионом мира по борьбе, «Заслуженного деятеля физической культуры и спорта Азербайджана» Олегом Крапивиным, организовала в школах № 37, 135, 188, 247, 291 г. Киева учебу более 120 юных украинских азербайджанцев каждый год под руководством преподавателя Сафая Наибовой успешно изучают азербайджанском язык, культуру, обычаи своей исторической родины — Азербайджана. Было налажено успешное сотрудничество между Бакинской школой № 164 и киевской школой № 247, которые заботятся о том, чтобы дружба между нашими школами и детьми крепла на благо обоих народов в практических опытом аккумулирован в сотрудничестве управлений образования г. Баку и г. Киева.



Регулярная поддержка Киевской публичной библиотеки имени Самеда Вургуна. В мае 2003 года организовано футбольный матч ветеранов между "Динамо" (Киев) и "Нефтчи" (Баку). Массу удовольствия получили и украинские, и азербайджанские болельщики. Стадион был переполнен, так как играли все звезды "Динамо" и "Нефтчи", спорт действительно объединяет народы и укрепляет дружбу.



Поддержка памяти и традиций Гейдара Алиева. Вклад современников



Одновременно при поддержке земляков появились в городе Ирпень памятники Тарасу Шевченко и Зарифе Алиевой, а также в г. Ирпене парк и школа названная именем Зарифы Алиевой, а в Баку — парк имени Леси Украинки и ее памятник. В Сумгаите и Черкассах названы улицы в честь городов-побратимов. Кстати, первый в мире памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву установлен в городе Киеве, а в Баку открылся памятник Тарасу Шевченко. Недавно, благодаря успешной работе компании SОCАR вместе с Посольством Азербайджана в Украине, на карте Киева появился парк имени Гейдара Алиева, который стал одним из любимых мест отдыха жителей и гостей города. А Баку установлен памятник – Гейдара Алиева Украинского круга.



Украинцы помнят и чтят Гейдара Алиева: он удостоен звания Почетного гражданина города Киева, Почетного доктора Академии государственного управления при Президенте Украины. Его именем назван столичный парк возле Посольства Азербайджанской Республики в Украине. В Киеве имеется улица Азербайджанскую и Бакинскую.



Память о Гейдаре Алиеве не гаснет и в сердцах азербайджанцев, проживающих как в стране, так и за ее пределами, он стал поистине покровителем и отцом азербайджанцев диаспоры. Именно он сплотил азербайджанский народ, высоко поднял планку идеалов и нравственности, что, в свою очередь, сделало его образ народным идеалом на все времена. Гейдар Алиев во время встречи с нашими земляками, на которой я присутствовал, подчеркивал, что азербайджанцы, живущие и в Украине, и в других странах мира, всегда борются за сохранение национальных нравственных и культурных ценностей и, вместе с тем, делают все возможное для их обогащения путем интеграции с общечеловеческими ценностями.



Учитывая большой интерес к модели мультикультурализма в Азербайджане, одним из направлений его деятельности в рамках межкультурного диалога Фонд Гейдара Алиева, в частности, стало преподавание дисциплины «Азербайджанский мультикультурализм» в зарубежных странах. В настоящее время она преподается в университетах 11 стран мира, в том числе в Украине. В этой связи следует отметить весьма интересные научные статьи ученого-имиджмейкера, докторанта Киевского национального университета им. Т. Шевченко В. В. Чекалюк. Культура и научное сотрудничество, традиции наших народов развиваются также в Полтавском университете экономики и торговли Украине в сотрудничестве с Бакинским славянским университетом.



Азербайджан и Украина: наследие, реалии и перспективы



В мире с каждым годом возрастает интерес к проблемам Азербайджанской Республики. Правительство Азербайджана всегда придавало и придает огромное значение развитию отношений с Украиной, рассматривает Украину в качестве надежного друга и доверительного партнера.



Как писал украинский философ, писатель, ученый, общественный и политический деятель Иван Франко:



«Любить Азербайджанцев - это гордость,

Забыть Азербайджанцев это подлость,

А быть Азербайджанцем - это честь,

Что не у всех народов есть!»



А нынешний Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев считает, что традиционно сложившиеся между Азербайджаном и Украиной дружественные отношения будут развиваться и в будущем.



Из всех постсоветских государств именно Украина, сразу после распада СССР и образования суверенных государств, стала наиболее надежным стратегическим партнером Азербайджана, как на уровне официальных отношений, так и в сфере своеобразной народной дипломатии. Партнерство двух государств носит многогранный характер и базируется на взаимовыгодном политико-экономическом сотрудничестве. Как следствие, любое серьезное политическое событие в одной стране, так или иначе, отражается на развитии ситуации в другой. Плодотворное конструктивное сотрудничество Азербайджана и Украины было обусловлено общностью процессов на постсоветском пространстве, и, прежде всего, совпадением стратегических интересов двух стран. Словом, украино-азербайджанские партнерские взаимоотношения имеют глубокие корни в новейшей постсоветской истории двух государств.



С бывшим Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Украине, ныне заместителем директора Института философии НАН Азербайджана Эйнуллой Мадатли мы обсуждали добрые дела во время работы в Украине. Эйнулла муаллим поддерживал меня во многих начинаниях, даже во время подготовки к печати в украинских изданиях статьи о больном вопросе нашего народа — армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. В то же время хочу отметить, что, украинско-азербайджанское сотрудничество имеет значительный потенциал для развития. У обеих сторон есть прекрасные возможности для углубления сотрудничества во всех сферах двустороннего взаимодействия, в частности, в политической, межпарламентской, экономической, энергетической, транспортной, военно-технической, аэрокосмической, гуманитарной и т.д.



В свою очередь приятно отметить, что крупные украинские компании, в частности, специализирующиеся в строительной сфере, проявляют заинтересованность в азербайджанском рынке. Сегодня мы видим, как динамично развиваются Баку и регионы страны, и украинские компании, учитывая их опыт, как в Украине, так и за рубежом, готовы участвовать в реализации крупных инфраструктурных проектов в Азербайджане. Что касается экономических вопросов, то в этой сфере есть огромный потенциал. Здесь есть возможности для расширения взаимной торговли, Президенты двух стран — Петр Порошенко и Ильхам Алиев — во время последней встречи договорились о том, что Азербайджан уделит внимание украинским компаниям в деле доставки в нашу страну импортируемых товаров, кроме того, Азербайджан уже обладает широкими экспортными возможностями, и емкий украинский рынок очень интересен для Баку.



Общие успешные проекты Украины и Азербайджана: потенциал сотрудничества



Одним из перспективных направлений сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, представляющих взаимный интерес, является энергетическая сфера. Принимая во внимание общность целей Киева и Баку относительно диверсификации поставок энергоресурсов, кооперация в этой отрасли, без преувеличения, принимает характер основополагающего вектора украинско-азербайджанских отношений. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR уже активно присутствует в Украине, вложила крупные инвестиции — более 200 миллионов долларов, открыла 60 автозаправочных станций. Деятельность SOCAR в Украине очень успешна, она еще больше объединяет наши страны.



Сегодня Украина и Азербайджан — государства с большим потенциалом сотрудничества не только в области экономики, но и в сфере культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта и туризма.



Хочу отметить, что отдельного внимания заслуживает сотрудничество в сфере образования. Активно развиваются контакты между высшими учебными заведениями двух стран, основой которых служат соглашения между вузами. Сфера образования является важной составляющей «гуманитарного моста» между молодежью обеих стран.



Фонд Гейдара Алиева, проводит важную работу по сохранению и пропаганде всемирного материального и нематериального наследия, вносит большой вклад в доведение до мировой общественности мультикультурных ценностей, традиций толерантности азербайджанского народа.



Деятельность Фонда, возглавляемого депутатом Милли Меджлиса, Посолом доброй воли двух международных организаций — ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой и оказывающего значительную поддержку пропаганде традиций толерантности и мультикультурных ценностей во всем мире, высоко оценена на международном уровне.



Проекты Фонда охватывают такие направления, как развитие науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, воспитание молодого поколения, доведение до мировой общественности правдивой информации об Азербайджане.



Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: опасность, угроза не только для Азербайджана, но всего региона



Разумеется, самой большой проблемой для Азербайджанской Республики является армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Сегодня этот конфликт находится в центре внимания международной общественности. Украина как стратегического партнера Азербайджана, являющегося членом ГУАМ и ОБСЕ, есть все основания быть заинтересованной волей членами и сопредседателями стран Минской группы ОБСЕ для скорейшего разрешения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и урегулирования ситуации на юге-востоке Украины и вокруг оккупированного Крыма, которыми занимается Трехсторонняя контактная группа в рамках Минских договоренностей.



Украина и Азербайджан успешно поддерживая друг друга в рамках многих международных организаций, в частности, в ООН, ОБСЕ, Совете Европы. Особенно остро сейчас стоят вопросы взаимной защиты суверенитета и территориальной целостности стран. Украина поддерживает позицию Азербайджана по статусу Нагорного Карабаха, Азербайджан занимает однозначную позицию в вопросе территориальной целостности Украины.



Всем известно, мы азербайджанцы помним аналогичную ситуацию, сложившуюся в Азербайджане в годы распада Советского Союза, когда Россия, продолжая имперскую политику, начатую Петром Первым (10 ноября 1724 г.-авт.), направленную на покровительство армян, переселившихся из Ирана в Нагорный Карабах в 1828 году и живших мирно с коренным народом – азербайджанцами до 1988 года, используя сепаратистские настроения армян, в том числе их диаспор, создала конфликт, приведший к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Разумеется, такая несправедливость не оставляла равнодушными к нарушению общепризнанных границ Азербайджана и международного права не только международные организации, но и простых людей. В те годы я жил и работал в регионе по близости Нагорного Карабаха и, как свидетель тех событий, могу сказать, что мы каждый день хоронили погибших земляков и размещали вынужденных беженцев. В этом национальном конфликте Азербайджан потерял около 30-ти тысяч своих сыновей и дочерей, среди которых были люди и других национальностей, в том числе и украинцы. Одним из таких украинцев был и 24-х летний лейтенант, Олег Бабак из Полтавы, который погиб 7 апреля 1991 года в маленьком азербайджанском селе Юхары Джибиклы Губатлинского района, оказывая помощь местным жителям. До последней минуты Олег верил, что армяне не смогут в Христово Воскресенье нарушить самую святую заповедь «Не убей». Он был последним, кому присвоили посмертно Героя Советского Союза при разрешении межнациональных конфликтов и единственный, кто после Великой Отечественной войны получил это звание в рядах внутренних войск. За участие в разрешении межнационального конфликта из Украины посмертно звание Национального Героя Азербайджана получили Виктор Серёгин и Руслан Половинка (Харьков), Рафаел Асадов (Киев). Их украинские семьи уже больше 15 лет получают президентскую степендию Азербайджана. Знаю это потому, что сам занимался подготовкой документов. Как видите, это горе интернациональное, поэтому говорят, что чужого горя не бывает. Это тоже одно из положительных качеств украинского и азербайджанского народа.



Одним из приоритетных направлений деятельности Фонда Гейдара Алиева является доведение до мировой общественности правды об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. В числе реализованных проектов – издание на нескольких языках сборника буклетов «Карабахские реалии», отражающих историю армянской агрессии, книг «Война и наши культурно-исторические памятники», «Война против Азербайджана: под прицелом – культурное наследие», повествующих об армянском вандализме. В различных странах мира Фонд проводит акции, фото- и видеовыставки, посвященные Ходжалинскому геноциду.



Благодаря профессиональной деятельности Вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в рамках международной информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!» Ходжалинский геноцид признан на международном уровне представителями парламентов 51 страны, принявшими соответствующие резолюции. Однако, несмотря на это, трагедия до сих пор недостаточно объективно изучена правоведами, историками, социологами и политологами, даже политиками и дипломатами.



Возможно, единственный в мире человек, экс-Омбудсман Республики Молдова госпоже Аурелии Григориу, как собственными глазами увидевший горе своего и Азербайджанского народа, выступая в Армянском парламенте, сказал правду в глаза парламентариям о Ходжалинском геноцида 26 февралья 1992 года и нагорно-карабахском конфликте, не побоявшись озвучила ту правду, агрессора агрессором, которую Полномочные представители ООН, ПАСЕ, Минской группы ОБСЕ уже более 25 лет игнорируют.



Азербайджан однозначно опирается на все международные нормы, выстроенные на основе резолюций и постановлений, принятых международными организациями — это решение вопроса Нагорного Карабаха мирным путем на основе норм и принципов международного права. Сегодня международная политическая власть сосредоточилась в руках нескольких сверхдержав, а международное право стало орудием этой власти. Подтверждение этому высказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «… международное право является всего лишь инструментом для сильных государств, чтобы они принуждали несильные государства к чему-то. Но для них самих международное право — это ничто. Мы видим это, все видят это. Мы видим это во всех уголках мира — кто сильный» … Как тут не вспомнить высказывание Черчилля, что «вся история мира сводится к тому, что когда страны сильны, они не всегда справедливы, а когда хотят быть справедливыми, у них уже нет сил»!



Международные организации многократно выражали поддержку территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности границ Азербайджана, однако больше два прошедших десятилетия ничего не изменили. Конфликт остается открытым, неурегулированным, пятая часть азербайджанских земель находятся под оккупацией армянских захватчиков, более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев не могут вернуться к родным очагам, и лишены самых элементарных прав. Начиная с 1994-го года и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры со стороной-агрессором. Понятно, что сопредседатели Минской группы всего лишь чиновники «туристы» среднего уровня соответствующих внешнеполитических ведомств, но государства, которые они представляют, являются самыми могущественными в мире и им давно пора сказать свое веское слово в соответствии с нормами международного права, 4 резолюциями Совбеза и Генассамблеи ООН, документами ОБСЕ, ПАСЕ. Без оказания эффективного давления сдвинуть процесс с мертвой точки не удастся. Однако оказывать давление на Азербайджан не представляется логичным из-за того, что все вышеуказанные международные документы фактически признает Азербайджан, пострадавший от агрессии Армении.



И сегодня одна из главных задач – это решение вопроса Карабаха мирным путем на основе норм и принципов международного права.



Сегодня ситуация на юге - востоке Украины поставила правительство перед необходимостью добиваться плодотворного диалога. Особенно остро сейчас стоят вопросы взаимной защиты суверенитета и территориальной целостности стран. Украина поддерживает позицию Азербайджана по статусу Нагорного Карабаха, Азербайджан занимает однозначную позицию в вопросе территориальной целостности Украины.



Европа и Америка не знает такого рода горя, потому этот вопрос не затрагивает их приоритетных интересов. В мире намечается очень негативная тенденция: лидеры не хотят брать на себя ответственность, а факты подтверждают, что для интересов больших государств это тоже важно.



Из личной дипломатической практики знаю, что Украина как стратегический партнер тесно сотрудничает с Азербайджаном в сфере противодействия терроризму и сепаратизму, и это очень положительный факт. Считаю, что с помощью полномочных переговорщиков удастся достичь стабильности и мира. К месту вспомнить слова украинского поэта Юрия Рыбчинского: «Настоящий мужчина — тот, кто способен врага, сделать другом». Для достижения договоренности конфликтующих сторон, думаю, желательно подключить малые народности. Горячий головой и страстными «оружейными словами» журналистов разрешить конфликт невозможно.



На наш взгляд, одна из главных причин конфликтов: современному человечеству не хватает толерантности, а проще говоря, взаимно уважительного, благожелательного, терпимого отношения друг к другу. Из-за такого дефицита происходит много бед и конфликтов. Казалось бы, так просто – живи и давай жить другим, имей свой образ жизни, веруй, выражай частным образом и публично свое мировоззрение, признай право других на то же самое, и все будет хорошо. Но почему-то не у всех это получается. К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни, верованиям, убеждениям, привычкам всегда существовал и продолжает существовать в наше время как в обществе в целом, так и в отдельных его институтах.



Фонд Гейдара Алиева: укрепления имиджа Азербайджана в мире



Это путь диалога, расширения сфер согласия и доверия между народами. Взаимное понимание, терпимость, бережное восприятие духовных и культурных ценностей людей разных национальностей сформировали общие для всех этносов общегражданские идеалы и ценности.



Деятельность Фонда сегодня высоко оценена на международном уровне. Благодаря своей масштабной деятельности, Фонд Гейдара Алиева получил одобрение многих всемирно известных деятелей, историков, представителей литературы и искусства. Французы называют его фондом «интеллекта, сознания и разума». Итальянцы считают этот фонд нравственным миром азербайджанского народа, самым достойным и неисчерпаемым национальным сокровищем, которое подарено судьбой этому народу, культурным наследием с сильными корнями. Англичане называют Фонд Гейдара Алиева мостом отношений между цивилизациями, великим межкультурным диалогом, призывающим к миру и спокойствию. В США Фонд Гейдара Алиева называют «Фондом демократии Востока». Украинцы же считают Фонд Гейдара Алиева уникальной организацией, деятельность которой может быть примером для всех неправительственных и правительственных органов. Когда в Центре Гейдара Алиева мне вручали Диплом Центра, мои коллеги, ученые-юристы из Украины, сказали, что Центр Гейдара Алиева, как и сам Азербайджан, производит неизгладимое впечатление.



Президент Фонда много делает не только для укрепления имиджа Азербайджана в мире. При ее участии и непосредственной помощи по всему Азербайджану построены школы, больницы, концертные залы, музыкальные лицеи. С этой точки зрения деятельность Фонда Гейдара Алиева может служить примером для других структур. Только конструктивный диалог международными кругами может спасти Украины и Азербайджану. Следует делать посредством опытных людей, считающих горе своим, парламентариев, общественных деятелей и ученых.



Ценности современных азербайджанцев: народная дипломатия, традиции и толерантность





«Можно находиться в оппозиции к власти,

но нельзя быть в оппозиции к Родине, народу,

нравственности и высоким идеалам»



Гейдар Алиев

Фонда Гейдара Алиева, уделяет внимание диаспорским организациям, чтобы не следовать примеру других диаспор, а быть едиными и мудрыми, толерантными друг к другу, не конкурировать и не заниматься интригами между собой, а объединиться как сильная нация...В Украине, далеко от родного края, значение азербайджанской диаспоры очень велико. Поэтому хотел бы выразить свою глубокую признательность всем землякам — украинским азербайджанцам, которые с большой верой, надеждой и любовью представляют азербайджанский народ. Можно гордиться тем, что в начале ХХІ века, благодаря постоянному, личному вниманию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, у нас была очень толерантная диаспора. К сожалению, впоследствии она по каким-то признакам разделилась…Несмотря на все то, что случилось с нашими земляками, каждый из них в отдельности обладает такими качествами, как толерантность, интеллигентность, патриотизм, предприимчивость, а в целом — служит общенациональной идее азербайджанства. Не надо забывать вызовы современного мира и приоритеты, история развития азербайджанства демонстрирует, что все наши успехи и достижения связаны с феноменом личности. В основе нашей тесной сплоченности вокруг национального единства и идеологии азербайджанства также стоят многочисленные факторы.Руководители диаспорских организаций, на днях во время визита Председателя Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуада Мурадова оказали мудрый поведение, что в глобальным мире в одиночку достичь результатов всенародной значимости трудно… Они обещали, со временем не на словах, а на деле объединиться всех усилий во имя торжества идей азербайджанства. Искренне желаю успеха деятелям диаспоры, тем более что в названиях их организаций есть слово «Объединение».Нам всем надо думать по возможности организованному земляком Анвара Хагвердиева «Поддержка и информационной Группой проживающий Азербайджанцев в Украине» о том, чтобы уровень нашей организации соответствовал сегодняшним требованиям, искать общие принципы для объединения.Здесь уместно будет привести слова одного нашего земляка-миллиардера (лично не знаком, поэтому имя не указываю. — Авт.): «…меня не оставляет ощущение, что кому-то очень не нравится политическая стабильность в Азербайджане. Хочется ее раскачать, хочется найти для президента врагов в России, в США, в Азербайджане. Но чем больше мы будем друг с другом бодаться, тем больше наши противники будут этому радоваться. Пока мы тут занимаемся дешевыми интрижками, в Ереване делают все для легитимизации своих захватов. Только им да, может быть, внутренним врагам, проникшим в окружение президента, на руку любая попытка открыть ящик Пандоры для разжигания несуществующей вражды».Думаю, опыт работы диаспорских организациях Ровшана Тагиева, Эльмара Мамедова, Олега Крапивина, Садиг Тагиева, Хикмет Джавадова, Мурад Джафарова, Фируза Ибрагимова, Сархоша Исмаилова, Фархад Туранлы, Шохраддин Аскерова, Ильхама Аллахвердиева, Эльдара Тагиева, Абульфаз Гасымова, Ниджата Мирзоева и мн. др. мы должны действовать так, чтобы среди наших земляков и в их организациях такого не случилось!..Однако социальные аспекты современного мира таковы, что «чужие» проблемы все чаще становятся всеобщими. Повышается ответственность средств массовой коммуникации, которые способны играть конструктивную роль в деле содействия свободному и открытому диалогу и обсуждению, распространения ценностей терпимости и разъяснения опасности проявления безразличия по отношению к набирающим силу группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость. Однако, проблема развития толерантности часто заканчивается простыми разговорами без перехода к конкретной практике. В связи с этим мне бы хотелось привести положительный пример толерантности, который существует в азербайджанском обществе.С обретением независимости Азербайджан вступил на новый исторический этап развития, характеризующийся глубокими преобразованиями во всех областях общественной жизни на фоне подъема национального и религиозного самосознания.Стремление Азербайджана обеспечить мирное соседство представителей различ¬ных национальностей и конфессий, сохранить стабильность в обществе находит отражение в гибкой политике государства, главной доминантой которой выступает культура толерантности. Фундаментом согласия и стабильности в обществе стал изначальный выбор в пользу формирования гражданской, а не этнической общности. При этом главным фактором успешности азербайджанской модели межэтнического согласия явилось сохранение баланса интересов этнических групп, не допускающего привилегированного положения одних и ущемления прав других.В стране обеспечена уникальная возможность для представителей различных этносов сохранять свое культурное наследие, самобытность, традиции, язык. Созданы эффектив¬ные нормативно-правовые и концептуальные основы межэтнического согласия. Конституция Азербайджана гарантирует защиту интересов всех граждан независимо от этнической, расовой, религиозной или иной принадлежности. В ее нормах заложена основа для доверия и взаимоуважения между всеми этническими группами.Кстати, на сегодняшний день подтверждение этому в Азербайджане как толерантной, развивающейся стране свободно проживают 30 тысяч граждан армянского происхождения, права которых ни в коей мере не могут быть подвергнуты дискриминации, даже несмотря на наличие конфликта.Нельзя не заметить, как часто сегодня ведется полемика о поиске общенациональной идеи. Именно она помогала нациям в самые критические периоды их историй не только выжить и возродиться, но и стать великими. Но национальная идея не может появиться искусственно, она должна сама созреть в обществе. Азербайджану повезло в том, что благодаря усилиям нашего общенационального лидера Гейдара Алиева в обществе родилась и окрепла идея, которая и сегодня помогает всем нам выстоять в нелегких кризисных ситуа¬циях. Имя этой общенациональной идее – азербайджанская толерантность. Эта толерантность имеет свое особое лицо, свою особую ментальность. Многолетнее совместное проживание представителей разных этносов выработало особый азербайджанский менталитет, который можно сформулировать как совокупность норм общественной жизни полиэтнического общества, характерных для каждого его представителя независимо от национальной принадлежности… Это внутреннее состояние человека, чуждое националистическим крайностям, обособленности и выраженное в стремлении к людскому единению, взаимообогащению народных и бытовых традиций.В современном обществе толерантность, терпимость одного социального субъекта к социальным, политическим, этни¬ческим, конфессиональным и иным особенностям другого социального субъекта выступает непременным условием выживания и развития цивилизации, регулирования отношений на государственном уровне и уровне повседневных взаимоотношений. Вот почему всем, кто может своим авторитетом оказывать влияние на общественное мнение, следует быть более осторожными в выводах, способных взбудоражить граждан в ущерб стабильности общества. Общечеловеческие ценности должны стать личными убеждениями, и являться основой для принятия мировоззрения другого человека.В условиях политической нестабильности, возникающих по всему миру террористических угроз и военных конфликтов, мы должны уделять особое внимание пропаганде ценностей терпимости, миролюбия, толерантности. В обществе, где нет ценностей мультикультурализма, возникают угрозы роста национализма, нетерпимости на религиозной и этнической почве, отрицание и неприятие всего, что на первый взгляд кажется чуждым.Принципы мультикультурализма, о котором все еще ведутся дискуссии среди политиков и ученых, здесь давно уже воплотились в жизнь и приносят свои плоды, который по крупинкам собирал и сохранял культурное достояние своего народа и сыграл огромнейшую роль в формировании идеологии азербайджанства и диаспорского движения, привил азербайджанскому народу гордость за свою нацию, культуру и искусство.Поэтому, пользуясь возможностью, просил бы руководство Фонда Гейдара Алиева, уделить должное внимание Азербайджанской диаспорам, организациям, быть едиными и мудрыми, толерантными друг к другу, не конкурировать между собой, а объединиться как непобедимая сильная нация.