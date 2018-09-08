Автопроизводство в Украине упало почти на 70%

В январе-августе 2018 года производство автотранспортных средств в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 7% - до 4544 единиц, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство автотранспорта снизилось на 67%. Об этом говорится в сообщении ассоциации Укравтопром в пятницу, 7 сентября.



При этом в августе с украинских автозаводов вышло всего 470 единиц автотранспортной техники, что на 37% меньше по сравнению с августовским показателем прошлого года.



Согласно данным ассоциации, наибольший результат прошлого месяца показал завод Еврокар, где было собрано 413 легковых автомобилей марки Skoda. При этом, по сравнению с августом 2017 года, объем крупноузловой сборки на Еврокаре снизился на 27%.



Производство грузовиков ограничилось только одним автомобилем, против 32 штук годом ранее.



В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который перестал раскрывать информацию о своих объемах производства с августа 2016 года.

