Ципрас заявил, что Греция и Россия ведут работу над восстановлением отношений

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что между Москвой и Афинами ведется работа над восстановлением отношений после кризиса. Выступая на пресс-конференции, проходящей в воскресенье на 83-й Салоникской международной ярмарке, греческий премьер подчеркнул, что надеется до конца 2018 года посетить с визитом РФ.



"У меня есть приглашение нанести визит г-ну Путину в течение 2018 года, - сказал Ципрас, слова которого приводит газета Naftemporiki. - Мы имели кризис в наших отношениях, подали сигналы, которые должны были подать, и теперь работаем над восстановлением [отношений]".

