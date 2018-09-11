Пропавший четыре года назад Боинг нашли на Google-картах

Самолет Боинг 777 Malaysia Airlines, который загадочно исчез в 2014 году, может находиться в огромном лесу в Камбодже. Похожий объект был обнаружен на Google-картах, сообщает в понедельник, 10 сентября, телеграм-канал Mash.



"Есть, правда, много вопросов. Во-первых, самолет выглядит странно (и судя по размерам, он больше пропавшего Боинга на семь метров). Во-вторых, эту местность уже просматривали несколько лет назад со спутников и ничего не нашли. Да и вообще, самолет выглядит почти неповрежденным, а представить мягкую посадку в джунглях сложно", - говорится в сообщении.



По данным телеграм-канала, к месту на карте сейчас собираются поехать специалисты.



"Может быть, они найдут другой пропавший самолет. А может - ничего не найдут и Гугл уволит сотрудника-шутника", - предполагает автор сообщения.

