В Британии предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю

Генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов Фрэнсис О'Грейди призвала сократить рабочую неделю до четырех дней.



Об этом сообщило издание The Independent.



Фрэнсис О'Грейди в понедельник выступит с речью на 150-м ежегодном конгрессе профсоюзов в Манчестере, в которой призовет "использовать силу технологий", чтобы дать работникам возможность работать четыре дня в неделю.



"В XIX веке профсоюзы боролись за восьмичасовой рабочий день. В XX веке мы получили право на два выходных и оплачиваемый отпуск. Я верю, что в XXI мы сможем добиться четырехдневной рабочей недели с достойной оплатой", - будет говорится в речи О'Грейди.



О'Грейди укажет, что сейчас компаниям время использовать технологии "для более справедливого распределения материальных благ, а не позволять верхушкам забирать все себе".



Как пример компании, доходы которой распределяются неравномерно, О'Грейди наведет Amazon.



Расследование газеты Sunday Mirror показали, что на складах компании в Британии рабочую неделю кое-где идет 55 часов, что приводит к значительному переутомлению работников.

