Координатор ОБСЕ Фриш пообщался с украинскими пленными в СИЗО Донецка

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске Тони Фриш впервые с начала конфликта в Донбассе пообщался с пленными украинскими силовиками в Донецком СИЗО без свидетелей.



Ранее представитель аппарата омбудсмена ДНР заявил журналистам, что координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске провел рабочую встречу с омбудсменом ДНР Дарьей Морозовой в Донецке.



"Я имел возможность вместе с моим коллегой из Минска Матиасом (Матиас Калуш — представитель ОБСЕ — ред.) поговорить с шестью людьми здесь… У нас прошел открытый обмен мнениями, беседа с ними. Впервые я имел возможность конфиденциально поговорить с удерживаемыми без каких-либо третьих сторон. Это вообще впервые случилось. На самом деле это было большой шаг, который сегодня сделан", — сказал Фриш журналистам.



Кроме того, он дал положительную оценку условиям содержания пленных и выразил благодарность омбудсмену ДНР Дарье Морозовой. Также он сообщил, что планирует продолжить визиты и в другие пенитенциарные учреждения на территории самопровозглашенных республик.



"Мы также посетим удерживаемых в других местах. И, надеюсь, что там мы встретим те же условия, как и здесь", — сказал он. Фриш добавил, что визуально нельзя сказать о том, что к задержанным применялись меры физического воздействия.

