Появилось видео прототипа складного смартфона с гибким экраном

Дизайнер и блогер по имени Бенджамин Гескин, специализирующийся на публикации утечек о различных гаджетах, разместил в своем микроблоге короткий видеоролик, на котором запечатлен рабочий прототип складного смартфона с гибким экраном.



Судя по комментарию к видео, в смартфоне используется гибкий экран, созданный китайской компанией BOE Display. Диагональ дисплея составляет 5,99 дюйма при разрешении Full HD+. Ролик демонстрирует процесс складывания и раскладывания смартфона, а затем человек, который держит его в руках, разблокирует устройство.







Foldable phones are coming! 👏



This is BOE foldable display demo (5.99" FHD+) pic.twitter.com/abPxWBCe2y