Гройсман рассказал, как вырастут цены в 2019 году

В следующем году уровень инфляции составит не более 10%. Такой прогноз сделал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Укринформ во вторник, 11 сентября.



"Для нас очень важно удерживать инфляцию ниже двузначной цифры, то есть ниже 10%. В принципе, это то, что мы планируем на следующий год в государственном бюджете", - сказал Гройсман.



По его словам, также прогнозируется уменьшение предельного дефицита с 2,4% до 2,2%. "Вот та рамка, которую мы должны удерживать", - сказал Гройсман.



Премьер заверил, что проект госбюджета на следующий год до 15 сентября правительство передаст на рассмотрение Верховной Рады.

