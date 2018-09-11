Ветерана АТО Ананьева отпустили на поруки нардепа

Депутат Верховной Рады Андрей Денисенко взял на поруки блогера и участника АТО Валерия Ананьева, которого накануне задержали в Днепре. Об этом во вторник, 11 сентября, сам Денисенко сообщил на своей странице в соцсети Facebook.



"Взял на поруки Валеру Ананьева, который, надеюсь, все-таки в ближайшее время презентует свою книгу благодарственной днепровской публике", - написал он.



Он также добавил, что "никакой зрады в действиях полицейских" не видит.

