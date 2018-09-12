Лавров примет участие во встрече СБ ООН по Ирану под председательством Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие во встрече высокого уровня Совета Безопасности по Ирану под председательством президента США Дональдом Трампа, которая запланирована на 26 сентября. Об этом заявил журналистам во вторник постпред России при ООН Василий Небензя.



"Да, министр примет участие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.



"Мы слышали позицию президента [США] в его выступлениях, так что не думаю, что тут есть какая-то интрига", - добавил высокопоставленный дипломат.



Ранее постпред США при ООН Никки Хейли сообщила о решении Трампа созвать 26 сентября заседание высокого уровня Совета Безопасности ООН по Ирану с целью привлечь внимание к якобы имевшему место нарушению Тегераном международного права. По ее словам, президент США лично примет участие в этой встрече в качестве председателя. Позднее постпредство США сообщило о намерении Трампа также поднять на заседании тему нераспространения химоружия в связи с его предполагаемым применением в Солсбери и ситуацией в Идлибе.

