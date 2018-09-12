ДНР: ВСУ страдают от нехватки военной техники

Руководство ВСУ пытается скрыть проблемы с нехваткой вооружений в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.



По его словам, украинской армии приходится использовать снятую с хранения старую военную технику.



"С целью доукомплектования 128-й горно-штурмовой бригады техникой до штатной численности, начальником Генштаба ВСУ Муженко принято решение укомплектовать ее бронемашинами, снятыми с хранения в 1658-м центре обеспечения бронетанковым имуществом в Харькове", — заявил представитель ДНР.



Как отметил Безсонов, нехватка техники коснулась даже "элитных" подразделений украинской армии.



"Таким образом, военное руководство ВСУ, пытаясь создать иллюзию боеготовности и боеспособности своих вооруженных сил, даже в так называемые "элитные" части собирает недостающие образцы со всей Украины", — подчеркнул он.



В Киеве неоднократно сообщали о серьезных проблемах в украинской армии. По словам главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса, с 2014 года небоевые потери ВСУ составили более десяти тысяч человек. При этом морально-психическое состояние украинских военных ухудшается. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.



Качество украинской военной техники также оставляет желать лучшего. Так, серьезные проблемы испытывают ВМС страны. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает денег. В начале лета командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что в бюджете нет средств на строительство корвета серии "Владимир Великий". Как подчеркнул вице-адмирал, если Киев не найдет денег, то военному судостроению страны грозит "точка невозврата".



Зарубежные партнеры также жалуются на неудовлетворительное состояние приобретенной украинской техники. Так, в начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт на их поставку. Часть машин оказалась не на ходу – некоторые БТР не сдвинулись с места, другие вообще не завелись.

