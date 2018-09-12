Минфин Украины повысил ставку размещения ОВГЗ вслед за учетной ставкой НБУ

Министерство финансов Украины повысило ставку для продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в гривне с 18% до 18,5%. Это произошло после повышения Нацбанком с 7 сентября учетной ставки рефинансирования с 17,5% до 18% годовых.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передает Интерфакс.



Покупатели были готовы приобрести 3-месячные облигации на 1,8 млрд грн по номиналу по ставкам до 20,75% годовых, однако Минфин ограничился привлечением лишь 110,46 млн грн под 18,5%. Шесть из 14 заявок отклонены.



Спрос на облигации с погашением через 6 и 12 месяцев был в пределах 20,5-22,4 млн грн по ставкам соответственно до 18,7% и 19% годовых, однако Минфин и в этих случаях отказался повышать ставку выше 18,5% годовых, получив еще 24,2 млн грн.



Помимо этого, Министерство финансов отклонило заявку на покупку 3-летних бумаг на 17 млн грн под 17,25%, а также сохранил ставку размещения долларовых бумаг на уровне 5,95% годовых, хотя отдельные покупатели просили до 6,2-6,5% годовых.



В результате ведомству удалось привлечь еще $10,3 млн, отказавшись от спроса примерно в $5 млн.

