Минфин Украины повысил ставку размещения ОВГЗ вслед за учетной ставкой НБУ

Минфин Украины повысил ставку размещения ОВГЗ вслед за учетной ставкой НБУ

Министерство финансов Украины повысило ставку для продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в гривне с 18% до 18,5%. Это произошло после повышения Нацбанком с 7 сентября учетной ставки рефинансирования с 17,5% до 18% годовых.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передает Интерфакс.

Покупатели были готовы приобрести 3-месячные облигации на 1,8 млрд грн по номиналу по ставкам до 20,75% годовых, однако Минфин ограничился привлечением лишь 110,46 млн грн под 18,5%. Шесть из 14 заявок отклонены.

Спрос на облигации с погашением через 6 и 12 месяцев был в пределах 20,5-22,4 млн грн по ставкам соответственно до 18,7% и 19% годовых, однако Минфин и в этих случаях отказался повышать ставку выше 18,5% годовых, получив еще 24,2 млн грн.

Помимо этого, Министерство финансов отклонило заявку на покупку 3-летних бумаг на 17 млн грн под 17,25%, а также сохранил ставку размещения долларовых бумаг на уровне 5,95% годовых, хотя отдельные покупатели просили до 6,2-6,5% годовых.

В результате ведомству удалось привлечь еще $10,3 млн, отказавшись от спроса примерно в $5 млн.