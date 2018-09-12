Больше трети жителей Франции не могут себе позволить питание три раза в день

Больше трети французского населения столкнулось в 2018 году с проблемой бедности. К такому выводу пришел французский статистический институт IPSOS после проведения опроса для благотворительной ассоциации Secours populaire, передает FRI.



Его результаты, опубликованные во вторник, 11 сентября, показали, что 39% французов сталкивались в этом году с невозможностью получать трехразовое питание из свежих и питательных продуктов.



Большинство опрошенных (81%) убеждены также, что их дети будут в еще большей степени подвержены проблемам, связанным с бедностью, чем они сами.



"Рост бедности во Франции является тревожной тенденцией, - говорится в докладе, - экономический кризис 2008 года, самый тяжелый за послевоенный период, усилил неравенство и ухудшил положение наиболее бедных слоев населения".



Респонденты также определили ежемесячный доход в 1118 евро как уровень бедности, что примерно совпадает с минимальной заработной платой во Франции (1173 евро), но выше официальной цифры уровня бедности - 1015 евро.



В 2015 году более 9 миллионов французов проживали за чертой бедности.



Опрос проводился по телефону с 22 по 26 июня 2018, всего были опрошены 1016 человек cтарше 15 лет.

