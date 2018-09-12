Цены на нефть продолжают расти из-за запасов в США

На торгах в среду, 12 сентября, нефть эталонных марок продолжает дорожать после скачка накануне, вызванного сигналами сокращения запасов топлива в США. Об этом пишет Интерфакс-Украина.



Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $0,26 (0,33%) - до $79,32 за баррель. Во вторник контракты подорожали на $1,69 (2,18%) - до $79,06 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,61 (0,88%) - до $69,86 за баррель. Накануне контракты подскочили на $1,71 (2,53%) - до $69,25 за баррель.



По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США рухнули на прошлой неделе на 8,64 млн баррелей, рекордными темпами с июля.



Тем временем накануне Минэнерго понизило прогноз добычи в Штатах на 2018 год до в среднем 10,66 млн баррелей в сутки с ожидавшихся ранее 10,68 млн б/с. Прогноз на 2019 год ухудшен до 11,5 млн б/с с 11,7 млн б/с.



Также участники рынка следят за ураганом Флоренс, приближающимся к побережью Северной Каролины. Пока он находится более чем в 1 тыс. км. от берега и может достичь его вечером в четверг или утром в пятницу. С побережья эвакуированы около 1 млн человек, в регионе ожидается до 75 см осадков и повышенная угроза наводнений.



Непогода, скорее всего, не затронет нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе и нефтеперерабатывающие заводы в Луизиане, однако может повредить трубопровод Colonial, по которому бензин и дизельное топливо поставляется из Хьюстона в Нью-Йорк, что грозит перебоями поставок топлива.

