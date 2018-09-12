Россия предложила Японии заключить мирный договор

Президент России Владимир Путин принял предложение премьер-министра Японии Синдзо Абэ изменить подход к переговорам по заключению мирного договора, предложив заключить его до конца 2018 года. Об этом глава РФ сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает в среду, 12 сентября, РБК.



В частности, Путин напомнил, что страны 70 лет пытаются выйти на заключение мирного договора. Он напомнил о соответствующей декларации 1956 года.



"Так вот, 70 лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал, давайте поменяем подход. Давайте. Давайте заключим мирный договор, ну, не сейчас, но до конца года. Без каких-либо предварительных условий. А затем на основе мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы. Это облегчило бы нам решение всех проблем", - заявил Путин.



Так он отреагировал на слова японского премьера, который еще раз призвал заключить мирный договор.



Абэ сказал, что препятствия для реализации мирного договора все еще остаются.



"Господин президент Путин, давайте еще раз подтвердим нашу решимость, наши намерения перед многочисленными свидетелями, перед всей нашей аудиторией. Если мы этого не сделаем сейчас, то когда же? Если этого не сделаем мы, то кто же это сделает кроме нас?" - обратился к Путину премьер Японии.



Заключение мирного договора является одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Документ так и не был подписан по окончании Второй мировой войны.



Токио главным условием подписания договора называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.



Россия же считает, что южные Курилы законно вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

