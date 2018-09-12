Насалику пока не известно о возможном повышении цены на газ на 23%

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявляет, что ему пока неизвестно о возможном повышении цены на природный газ для населения на 23%.



"У меня такой информации на этот момент нет", - сказал он журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о возможном повышении цены на газ 23%.



Министр отметил, что ни он, ни Минэнерго Украины не является стороной переговоров с Международным валютным фондом, в том числе и по цене на газ.



"Премьер уже озвучил, что мы не можем не вести конструктивные переговоры с Международным валютным фондом, поэтому повышение будет. Но на сколько – я не могу сказать, так как не являюсь участником переговоров", - добавил И.Насалик.