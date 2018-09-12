Госаудитслужба завершила проверку использования денег на дороги

Государственная аудиторская служба завершила проверку использования средств на ремонт дорог. Вскоре результаты представят во время заседании Кабинета министров. Об этом на заседании правительства сообщила председатель Госаудитслужбы Лидия Гаврилова, передает корреспондент УНН.



"Государственная аудиторская служба завершила проверку использования средств на ремонт дорог. Отчет разработан. Мы согласуем отчет с Укравтодором и предоставим результаты правительству", - сказала Гаврилова.



По ее словам, в результате проверок аудиторы заметили следующие проблемы: вопросы с планированием ассигнований, расчетом ассигнований, были выявлены факты оплаты работ за прошедшие годы, не проведенные в учете.



"Соответственно, подрядчики обратились в суд. На сегодня по решениям судов уплачено 1,2 млрд грн с учетом штрафных санкций", - добавила глава Госаудитслужбы.



Кроме того, она отметила, что существуют также проблемы при подготовке и реализации инвестиционных проектов - вопрос имеющейся проектно-сметной документации.



"Важный вопрос - действующая система контроля качества. Средства используются на оплату материалов, не имеющих паспортов, сертификатов. Например, служба автомобильных дорог в Николаевской области платила подрядчику, который использовал битум, не имеющих никаких сертификатов соответствия (вместо битумов модифицированных полимеров). Через два месяца эта дорога поплывет, а это 17 млн ​​грн, которые попали в никуда", - отметила Гаврилова.



Чиновница обратила внимание на то, что служба автомобильных дорог в Николаевской области не имеет оборудования, которое бы позволяло определять наличие полимеров в битуме.

