Юнкер предложил ЕС "новый альянс" с Африкой

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Европейский Союз к созданию “нового альянса” с Африкой.



Об этом он заявил сегодня на пленарной сессии Европарламента, сообщает AFP.



Такое предложение Юнкера связано с тем, что европейские страны пытаются найти решение для того, чтобы замедлить потоки африканских мигрантов, которые пересекают Средиземное море в основном в Италии и Испании в поисках лучшей жизни.



"Мы должны переместить многочисленные торговые соглашения между Африкой и Европейским Союзом в направлении соглашения о свободной торговле между двумя континентами", - заметил он.



Новое экономическое партнерство двух стран "создаст до 10 миллионов рабочих мест только за 5 лет", отметил Юнкер.



Также он добавил, что отношения между Европейским Союзом и Африкой больше не следует рассматривать "с единой точки зрения помощи в области развития".

