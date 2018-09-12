Укравтодор назвал дороги, которые отремонтируют в 2019

В 2019 году в Украине начнут масштабный ремонт автодороги Киев - Одесса и отремонтируют еще ряд магистралей. Об этом в среду, 12 сентября, сказал на заседании правительства руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак.



"В 2019 году планируем провести ремонт на таких магистралях М-03 (Киев - Должанское), М-04 (Знаменка - Луганск), М-05, начинаем масштабный ремонт трассы Киев - Одесса, М-09 (Львов - Рава Русская), М-12 (Стрый - Знаменка), М-14 (Одесса - Новоазовск), М-19 (Доманово - Порубное) и М-21 (Выступовичи - Могилев-Подольский). А также Н-01, Н -03, Н-08, Н-11, Н-14 (в Николаевской области), Н-26", - перечислил глава Укравтодора.



Он добавил, что в этом году госагентство уже объявило 27 тендеров на сумму 26,5 млрд грн на ремонт и строительство дорог в 2019 году.



"Мы впервые начали планировать тендеры вперед. В 2018 году мы объявили 27 тендеров на сумму 26,5 млрд грн в 2019 году", - доложил Новак.



По его словам, еще три года назад на украинском рынке работали десять компаний, а сегодня - более 40.

