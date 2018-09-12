Супрун рассказала, как не заболеть диабетом

Супрун рассказала, как не заболеть диабетом

Заболеваемость диабетом постоянно растет. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун нашла три способа, которые помогут уменьшить риск заболеть.

Об этом она написала на Facebook-странице.

Диабет могут вызывать не только генетические факторы. Большой вклад в это делают малоподвижность, несбалансированное питание и наличие избыточного веса.

Предупредить развитие диабета и даже замедлить прогрессирование можно с изменением рациона питания и физической активностью.

Чтобы уменьшить риски появления диабета, нужно:

Уменьшить потребление или вообще отказаться от добавок сахара и предварительно обработанных продуктов питания, включая обработанные зерновые продукты. Лучше заменить на цельнозерновые.

Увеличить потребление клетчатки - овощей и фруктов. Фрукты и овощи, не содержащие крахмала, должны составлять по меньшей мере половину ежедневного рациона.

Бобовые культуры, такие как чечевица, бобы, нут, горох, также содержат много клетчатки и полезного для здоровья растительного белка. Люди, которые едят много продуктов с высоким содержанием клетчатки, как правило, съедают меньше калорий, не набирают избыточного веса, а следовательно имеют меньший риск развития диабета.