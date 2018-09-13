Суд продлил арест Владимиру Рубану

Суд продлил арест Владимиру Рубану

Шевченковский районный суд Киева продлил до 30 октября срок содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, подозреваемому в подготовке теракта и госпереворота, сообщил его адвокат Валентин Рыбин. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной рады Надежды Савченко и Рубана завершено.

По его словам, суд над подозреваемыми должен начаться уже в этом году.

"Мера пресечения продлена до 30 октября", — приводит слова Рыбина агентство УНН.

Рубан был задержан Службой безопасности Украины в марте при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.