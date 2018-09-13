МИД Венгрии назвал "мошенническими" санкции ЕС против страны

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду, 12 сентября, заявил, что решение о начале санкционной процедуры против Венгрии было принято мошенническим путем. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте венгерского правительства.



По словам Сийярто, решение было принято мошенническим путем, поскольку игнорировались положения европейских договоров, некоторые голоса не учитывались в конечном итоге. Он также назвал решение Европейского парламента мелкой местью европейских политиков за миграционную политику Будапешта. Сийярто заявил, что Венгрию и венгерский народ осудили за то, что "мы показали, что миграция не нужна, и миграция может быть остановлена". Он также заявил, что голосование стало убедительным доказательством того, что абсолютное большинство политиков в Европарламенте поддерживают миграцию.



Напомним, Евросоюз обвиняет Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности притеснении неправительственных организаций.



Сейчас Венгрия рассматривает необходимые средства правовой защиты.

