ГПУ направила в суд дело двоих экс-бойцов "Беркута"

Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело двух бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут", обвиняемых в избиении участников акций протеста на Майдане в Киеве в ноябре 2013 года, сообщил в среду официальный представитель ведомства Андрей Лысенко.

Спецподразделение "Беркут" было расформировано после "евромайдана" 2014 года, украинские власти возложили вину за тогда происходящее в том числе на это спецподразделение. Лысенко заявил, что ранее правоохранители уже направили в суды дела против 13 спецназовцев "Беркута".



"Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух бывших милиционеров ПМОН "Беркут", — говорится в сообщении Лысенко в Facebook.



По данным ведомства, обвиняемым инкриминируется "совершение преступления группой лиц", "превышение служебных полномочий" и "служебный подлог", им грозит до 15 лет лишения свободы.



Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.



Ответственность за произошедшее новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которое было расформировано после госпереворота.

