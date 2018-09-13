BMW продемонстрировала беспилотный мотоцикл

Компания BMW Motorrad, являющаяся подразделением немецкой BMW по выпуску мотоциклов, опубликовала на своем YouTube-канале, короткое видео, на котором запечатлены испытания беспилотного мотоцикла.



Проходящий испытания прототип мотоцикла под названием ConnectedRide был создан на базе модели R 1200 GS и стал результатом экспериментов, продолжавшихся более двух лет. Судя по видео, мотоцикл способен самостоятельно трогаться с места (с небольшой помощью человека), совершать повороты и тормозить до полной остановки.



Как поясняют в компании, цель этого проекта заключается не в создании полностью беспилотного мотоцикла (эта идея кажется довольно бессмысленной), а в испытании и отработке систем, которые могут повысить безопасность езды на мотоцикле и будут оказывать помощь водителю в экстренных ситуациях, а также оценивать его стиль езды.





