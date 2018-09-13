Поместные церкви выступили против проекта украинской автокефалии

Русская православная церковь готова поддержать межцерковные инициативы с целью предотвращения раскола мирового православия и встречает понимание всех поместных церквей; при этом ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии, заявил в среду РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.



Замглавы ОВЦС Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич ранее предложил созвать Собор из предстоятелей поместных православных церквей после решения патриарха Константинопольского Варфоломея по подготовке автокефалии церкви на Украине.



"Русская церковь готова поддержать инициативы, в том числе межправославные, направленные на предотвращение угрозы раскола Православия, которая с каждым днем становится все более явной из-за авантюрных противоканонических шагов Константинопольского патриархата на Украине", — сказал Якимчук, комментируя идею о созыве Собора патриархов по теме "украинской автокефалии".



По его словам, в Московском патриархате поддерживают регулярные контакты со всеми поместными православными церквами, и "ни одна из них не поддерживает затеянный Константинополем проект украинской автокефалии".



"Об истинном отношении Церквей к данной затее прекрасно знает патриарх Варфоломей. Однако мы видим, что Фанар взял курс на игнорирование их мнения, и его действия в последнее время прямо противоречат их воле. В связи с этим возникает глубокое сомнение в том, что глава Константинопольского патриархата захочет собрать собрание предстоятелей православных церквей", — отметил Якимчук.



Ранее в истории Константинопольские патриархи, как "первые по чести" среди предстоятелей поместных церквей, созывали всеправославные совещания и председательствовали на них. В 2016 году созванный Константинопольским патриархом Варфоломеем Собор православных церквей прошел на Крите. Он, однако, так и не стал Всеправославным, как предполагалось, поскольку от участия в нем по ряду причин отказались предстоятели сразу нескольких церквей, в том числе Русской.



В минувшую пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.

