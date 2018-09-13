Американцам запретили есть кошек и собак

В Палате представителей США приняли закон, запрещающий употреблять в пищу домашних животных. Запрет коснется разведения, перевозки, продажи и убийства кошек и собак с этой целью. Об этом сообщает CBS News.



Максимальный штраф для нарушителей составит пять тысяч долларов. В законе прописаны ограничения на внешнюю и внутреннюю торговлю домашними животными. «Я горжусь тем, что боролся в конгрессе за полный запрет убийства и потребления собак и кошек в США», — заявил один из инициаторов закона Верн Бьюкенен.



По его словам, в 44-х штатах нет законов, запрещающих употреблять в пищу домашних животных. Полный запрет действует в Калифорнии, Джорджии, Мичигане, Нью-Йорке, Вирджинии и на Гавайях. Авторы проекта сделали исключение для племен индейцев, которые смогут употреблять мясо кошек и собак в рамках религиозной церемонии.

