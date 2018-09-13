Дети без прививок не могут посещать детские сады и школы - Минздрав

Дети, которые не получили прививки по календарю профилактических прививок, не могут посещать школы и детские сады. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения. Отмечается, что согласно закону, посещать государственные учебные заведения могут только те дети, которые получили прививки по календарю профилактических прививок, или у ребенка есть медицинские противопоказания к вакцинации (ст. 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней").



Коллективный иммунитет поможет защитить от смертельно опасных болезней тех детей, которые не могут прививаться по медицинским причинам.



Если у ребенка есть противопоказания, ему предоставляется соответствующая справка на основании данных обязательного медицинского профилактического осмотра ребенка с участием врача педиатра и других врачей-специалистов. Решение о допуске таких детей в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего лечебно-профилактического учреждения.



Врачебно-консультативная комиссия может принять решение о запрете посещения ребенком без прививок учебного заведения, например - в случае осложнения эпидемической ситуации. В таких случаях вопрос о формах получения образования такими детьми решают местные органы образования.



Сейчас в Украине наблюдается неустойчивая эпидемическая ситуация по инфекционным болезням, а заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер. С началом учебного года риск заболеть этими инфекциями увеличивается, поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты по Календарю профилактических прививок.



До 6 лет дети должны получить прививку против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции. В 6-летнем возрасте проводится ревакцинация против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.



Перед началом учебного года все дети должны пройти профилактический осмотр. Педиатр или семейный врач выдает необходимую для школы справку (форма №086-1/у), в которой, в частности, отмечается группа для занятий физической культурой. Кроме того, нужно обновить карту профилактических прививок (справка формы № 063/у), если ребенок получил новые прививки.

