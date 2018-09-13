Завтра суд изберет меру пресечения Омеляну

Соломенский районный суд г.Киева в пятницу, 14 сентября, 10:00 рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных.

Как сообщает пресс-служба суда на странице в соцсети Фейсбук, ходатайство поступило в четверг. Автоматизированная система документооборота распределила данное ходатайство в производство судьи Анны Сергиенко.



"14 сентября 2018 в 10:00 в помещении суда по адресу: г.Киев, Вознесенский спуск, 10-Б состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения министру инфраструктуры Украины", - сказано в сообщении.



Ранее в этот день детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили министру инфраструктуры В.Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.



Как сообщила пресс-служба НАБУ, 13 сентября министру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.



"По данным следствия, это служебное лицо, которое с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе, в период с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года получило 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили лишь в период с 2008 года по 26 апреля 2015 года по меньшей мере 3,45 млн грн", - сказано в сообщении НАБУ.



В свою очередь министр инфраструктуры В.Омелян связывает подозрение в незаконном обогащении, предъявленное ему НАБУ, с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.



"Приветствую, выборы начались...", – написал министр на своей странице Facebook, комментируя врученное ему НАБУ в 8:40 четверга подозрение за "незаконное обогащение" 10 лет назад, "пользование или приобретение" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года".



Министр также сообщил, что более подробно готов прокомментировать обстоятельства дела на брифинге в четверг в 17:30.

