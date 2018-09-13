Гиперлуп, наркоман и другие

Кучно пошли, однако… Но обо всем по порядку. Начнем с того, что бросают в холодную, плохо отапливаемую темницу отца украинского гиперлупа, непримиримого блокиратора жд-сообщения с РФ, простого министра инфраструктуры Владимира Омеляна. НАБУ подозревает гиперлупщика в незаконном обогащении и просит суд назначить ему залог в размере 5 миллионов гривен. Именно на такую сумму наш Илон Маск обогатился.



Напомню, что Омелян – это креатура фракции «Народный фронт» в Кабинете министров. Просто для сведения. Общего, так сказать, развития, в том числе и полового, поскольку там игры начались серьезные. Не успел я устроиться поудобнее для поедания попкорна и вялого наблюдения за текущей ситуацией, как пришла вторая новость. Не совсем сама пришла, но тем не менее. Соломенский районный суд обязал все то же НАБУ открыть производство по подозрению в незаконном обогащении (знакомая формулировка, не правда ли?) в отношении министра юстиции нации Павла Петренко. Чисто для статистики напомню, что Петренко, который недавно хвастался лучшей в мире системой бесплатной правовой помощи, тоже является квотой «Народного фронта». Счет стал 2:0 в пользу НАБУ.



Пока размышлял о судьбе прототипа гиперлупа, который почти уже достроили из папье-маше в Днепропетровске, в Печерском районе столицы задержали сотрудника Национального антикоррупционного бюро. Дело было так: полицейские во время патрулирования заметили возле авто мужика. В протоколе сказано, что «мы подошли для проверки и выяснили, что эти вещества у него есть». То есть полицейские поискали и нашли некий интересный наркотик и солидную ксиву НАБУ. Возможно, наркотик не такой уж и легкий, как кажется. Счет стал 2:1.



НАБУ обошло с фланга и напало на первого заместителя главы СБУ Павла Демчину. На минуточку! В стране война, кремлевские ДРГ распоясались, агентура Путина в открытую скупает информационные телеканалы, реваншисты поднимают голову, Бабченко, с...ка, воскрес и ему тут же сломали «Фейсбук», и на тебе: «незаконное обогащение». Как так?!

Давайте подумаем, как реагировать премьеру Гройсману на ситуацию. Двух его министров обвинили в незаконном обогащении. Это, безусловно, страшный удар по безупречной репутации главы правительства. Человек строит автобаны, спасает страну от дефолта, ведет сложные переговоры с МВФ насчет свежего газа и вдруг получает подлый удар в спину

Размочили. Но Нацбюро по-прежнему ведет. Хотя вы даже не представляете, сколько народу по всей стране ждало этого момента. Ну когда детектив с наркотиком попадает в добрые руки вежливых полицейских. Однако будем объективными. Не станем подыгрывать ни той, ни другой стороне, хотя очень интересно, что употребляют нынче сотрудники антикоррупционных органов.Дальше началось форменное «месилово». НАБУ обошло с фланга и напало на первого заместителя главы СБУ Павла Демчину. На минуточку! В стране война, кремлевские ДРГ распоясались, агентура Путина в открытую скупает информационные телеканалы, реваншисты поднимают голову, Бабченко, с...ка, воскрес и ему тут же сломали «Фейсбук», и на тебе: «незаконное обогащение». Как так?! СБУ в лице Демчины очень оперативно обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением о совершении преступления сотрудником НАБУ. Не тем, которого задержали на Печерске с коксом, а другим, совершенно не знакомым нам детективом, посягнувшим на честь и, возможно, даже достоинство первого зама главы СБУ. 2:2? Не уверен. Момент какой-то вообще стремный и непонятный. Причем здесь «Народный фронт»? Нет, если покопать, то связь найдется, однако такой активный движ среди силовиков и министров вызывает вопросы. Многовато для одного дня. Бывало, конечно, что прокурорские били морды «набуистам», но вот так сразу и в разных направлениях… И это еще выборы формально не начались.В сухом остатке пострадали два министра-«фронтовика», один детектив-наркоман и целый первый зам Грицака. Плюс системный конфликт между МВД, ГПУ, НАБУ и СБУ. По моим прикидкам следы уверенно идут прямо в Кремль, поскольку подобную вакханалию, подрывающую доверие к нашим развитым антикоррупционным и силовым структурам, могли организовать только с помощью государства-агрессора. Как справедливо отметит президент Порошенко в своем послании к Раде, которое озвучит 18 сентября, «их цель – посеять уныние и депрессию, расшатать ситуацию изнутри и привести к власти реваншистов под видом честных выборов».Омелян, безусловно, пострадал за свою честную и принципиальную позицию в деле полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией. «Туда только медведи ездить будут», – очень удачно пошутил он, не уточнив, правда, откуда именно и кто в результате такой блокады будет сосать лапу. В пятницу, 14 сентября, суд будет решать вопрос о мере пресечения в отношении министра инфраструктуры. Скорее всего, отпустят под залог. Петренко тоже выкрутится. Все же министр юстиции, а не обычный терпила. Расскажет, что дорогие автомобили и элитную недвижимость ему просто подкинули политические оппоненты. С сотрудником НАБУ, который попалился с наркотой, все просто: он уже месяц (три) не работает в Национальном антикоррупционном бюро. Его уволили за халатное обращение с дорогими служебными носками. Удостоверение он не сдал, поскольку рассчитывал с его помощью бесплатно ездить в метро.А вот насчет СБУ и ГПУ я бы не торопился делать выводы. За Артема Сытника реально тревожно. Теперь давайте подумаем, как реагировать премьеру Гройсману на ситуацию. Двух его министров обвинили в незаконном обогащении. Это, безусловно, страшный удар по безупречной репутации главы правительства. Человек строит автобаны, спасает страну от дефолта, ведет сложные переговоры с МВФ насчет свежего газа и вдруг получает подлый удар в спину. Что ему делать? Решительно отмежеваться от негодяев и проходимцев? Так у него половина правительства и так «временно исполняющие обязанности»: начиная от министра финансов, аграрного министра и заканчивая главой фискальной службы. Про Ульяну Супрун не забудьте, которая третий год незаконно исполняет обязанности министра здравоохранения. Или второй? Короче, очень долго. Осталось только Омеляна с Петренко уволить, как можно и самому в отставку подавать. Самая разумная позиция – пойти в народ, рассказать о росте ВВП, децентрализации и подготовке к отопительному сезону. Авось само рассосется…