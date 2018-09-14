Спикера МИД Бецу отправили послом в Эстонию

Президент Петр Порошенко назначил спикера Министерства иностранных дел Украины Марьяну Бецу послом в Эстонии. Об этом говорится в указе от 13 сентября.



В документе указано, что Беца назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Эстонии.



Марьяна Беца находилась на должности спикера МИД с июля 2015 года.



Ранее украинского консула в Гамбурге отстранили от работы. По словам спикера МИДа Бецы, причиной стали антисемитские сообщения консула Марушинца.



Напомним, перед этим появилась информация, что сотрудник генконсульства Украины в Гамбурге Василий Марушинец якобы размещает на своей странице в Facebook антисемитские высказывания.

