РПЦ обсудит возможную автокефалию УПЦ на внеочередном заседании

Внеочередное заседание Священного синода РПЦ состоится в московском Свято-Даниловом монастыре в пятницу, по данным РИА Новости, на нем будут обсуждаться разногласия, возникшие с Константинопольским патриархатом по поводу возможной автокефалии украинской церкви и назначения патриархом Варфоломеем своих экзархов на Украине.



Согласно уставу РПЦ, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и Священный синод. Синод управляет церковью в период между архиерейскими соборами, его заседания созываются патриархом (или местоблюстителем) несколько раз в год. В межсоборный период именно Синод принимает важнейшие решения, касающиеся церковной и общественной жизни.



"Завтра – внеочередной Синод, ждите новостей", — написал в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



Как правило, заседания Священного синода проходят в Москве, несколько раз в год они также проводятся в Петербурге. Синод включает председателя — патриарха (или местоблюстителя), девять постоянных и пять временных членов — епархиальных архиереев. Кроме того, члены Синода составляют президиум Архиерейского собора.



В минувшую пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.

