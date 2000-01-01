САП хочет, чтобы Омелян сдал загранпаспорта

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка просит Соломенский райсуд столицы избрать меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн, а также сдать паспорта для выезда за границу для подозреваемого в незаконном обогащении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.



Об этом сообщает корреспондент Укринформа.



"Просим избрать для Владимира Омеляна меру пресечения в виде залога размером 5 млн грн, а также обязать его сообщать детективам об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения с рядом свидетелей и сдать на ответственное хранение свои паспорта и другие документы, которые дают право на выезд из Украины", - отметил прокурор.



По мнению представителя гособвинения, другая мера пресечения в виде личного обязательства или поручительства не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого, поскольку за инкриминируемое ему преступление грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы, без альтернативы условного наказания. Вместе с тем, в случае внесения залога в размере 5 млн грн подозреваемому есть что терять и он будет надлежащим образом исполнять свои процессуальные обязанности.



Прокурор считает, что Омелян располагает должной суммой для внесения залога, поскольку у него есть 90 тыс. долларов и 90 тыс. евро, а у его жены дизайнера Светланы Бевз есть 79 тыс. долларов сбережений.



Представитель гособвинения также считает, что есть риски сокрытия Омеляна от органов досудебного расследования и суда за рубежом, поскольку все его дети имеют гражданство других стран. В частности, меньшие сын и дочь рождены в США, а старший сын имеет гражданство Австрии.



Как сообщал Укринформ, НАБУ 13 сентября сообщило о подозрении в незаконном обогащении министру инфраструктуры Омеляну.



По данным следствия, расходы Омеляна не совпадают с официальными доходами. Отмечается, что он с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе. А в период с 1.01.2000 по 26.04.2018 получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составили только в период с 2008 по 26.04.2015 года минимум 3,45 млн грн.



Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличности в сумме 90 тыс. долл. США и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов на тот момент составляла 4 230 500 грн.



В НАБУ утверждают, что в декларации за два года чиновник умышленно не внес сведения о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является и который находился в его владении и пользовании. Не отражены в е-декларации за 2015 год расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.



Кроме того, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

