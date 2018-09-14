Доля ЕС в украинском экспорте составляет до 43% - Порошенко

Доля Европейского союза в украинском экспорте сейчас колеблется от 42% до 43%. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время открытия 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает корреспондент УНН.



"Доля Евросоюза в экспорте сейчас колеблется от 42% до 43%, стремительно приближаясь к 50%. Это весомый компенсатор тех потерь, которые из-за войны, из-за гибридной агрессии, из-за экономической блокады, из-за закрытия рынков принесла нам Российская Федерация", - П.Порошенко.

