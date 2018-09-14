Киев выиграл апелляцию по "долгу Януковича"

Украина выиграла апелляцию в суде Лондона по долгу на три миллиарда долларов перед Россией (так называемый долг Януковича). Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщило агентство Bloomberg. Судья решил, что суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны. Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ, отмечает агентство.



Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что хоть решение суда Лондона и откладывает решение по спору России и Украины о евробондах на $3 млрд, но РФ все еще ждет вердикта в свою пользу.



"Решение апелляционной инстанции заключается в следующем - из четырех доводов украинской стороны не поддержано три. По одному из них Апелляционный суд Англии принял решение о проведении более глубокого, детального изучения вопроса. Речь идет о предоставлении кредита Украине якобы под воздействием российской стороны", - пояснил первый вице-премьер.



"Мы обратимся в Верховный суд Англии и уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение. Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между РФ и Украиной. Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение", - сказал Силуанов.





В 2013 году Москва выкупила украинские евробонды на три миллиарда долларов на нерыночных условиях. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.



Российский Минфин подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций - три миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа - 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты.



Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Позднее Украина обжаловала это решение в апелляционном суде.

