С завтрашнего дня водка и вино уже будут стоить дороже

На прошлой неделе Кабинет министров Украины принял постановление о пересмотре минимальных розничных цен на алкоголь. Документ вступит в действие уже завтра, 15 сентября, передает УНН.



Согласно принятому постановлению, цены на алкогольную продукцию в стране вырастут, но не значительно, отмечают эксперты.



Так, по словам директора Информационного центра по проблемам алкоголя и наркотиков Константина Красовского, согласно статистике, в июле цена бутылки водки в Украине составила 84 гривны. После пересмотра МРЦ цены вырастут примерно до 90 гривен за бутылку.



На коньяк “трехзвездочный” минимальные розничные цены составят 128,3 гривны (рост цены на 7,4%), “четырехзвездочный” — 139,3 гривны (рост на 8%) и “пятизвездочный” — 151,7 гривны (рост на 9,5%) за бутылку 0,5 литра.



МРЦ на вина виноградные вырастут с 37 гривен до 42 гривен, крепленые вина и вермуты — с 45 до 49 гривен, игристые вина — с 79,19 до 89 гривен.

