Омелян намерен защищать свою честь в судах

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян намерен защищать свою честь в судах, привлечь к ответственности своих обвинителей.



"Я не допущу, чтобы отдельные руководители самостоятельно решали, что они являются законом Украины и буду отстаивать свое честное имя в судах. После окончания этого судебного процесса оставляю за собой право обратиться в соответствующие судебные инстанции со встречным иском о привлечении к ответственности лиц, обвиняющих меня сегодня", - заявил министр по итогам судебного заседания в пятницу.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", еще в ходе суда министр отметил, что благодарен НАБУ за то, что благодаря сегодняшнему обвинению он "получил от НАБУ и САП индульгенцию в том, что не совершил ни одного правонарушения, находясь в должности министра инфраструктуры Украины".



Он также отметил, что начатым против него процессом нивелируется сама роль НАБУ.



"Мы его создавали как сильный антикоррупционный орган, который должен работать с многомиллиардными злоупотреблениями, нарушениями и коррупцией. В итоге мы фактически получили охоту на неугодных или некомфортных лиц, которые кому-то мешают", - отметил министр, подчеркнув, что сам лично голосовал за создание в стране НАБУ.



В.Омелян также отметил, что в связи с обязательством сдать паспорта будет иметь ряд неудобств в работе, но в отставку не собирается.



Завтрашнюю командировку министра планируется согласовать с прокурором.



Как сообщалось, за В.Омеляна, который подозревается в незаконном обогащении на поруки, поручителем выступил министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов, а также депутат от фракции "Народный фронт" Федор Бендюженко.



Ранее в четверг, 13 сентября, пресс-служба НАБУ проинформировала, что министр инфраструктуры В.Омелян уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.



В свою очередь, сам В.Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.



Вечером того же дня на пресс-конференции в Киеве В.Омелян заявил, что отвергает коррупционные обвинения в своей адрес и не намерен подавать в отставку с должности министра. Также он заявил о якобы сотрудничестве руководства НАБУ с украинскими политиками, давлении на него со стороны данного антикоррупционного органа.

