«Гитлер-глухота» фрау Меркель и Парубий

Вы не поверите, но после увенчавшихся успехом просьб к США дать Украине противотанковые ракетные комплексы «Джавелины» и после поразившей воображение и дипломатический этикет расстегнутой ширинки, во всей красе показанной японскому принцу, спикер Верховной Рады независимой на всю голову Украины Андрей Парубий опять стал притчей во языцех у международной политической общественности. Все опять невольно вспоминают, что же за справка о задержках умственного развития в детстве, раннем и донельзя испоганенном коммунизмом, была выдана ему советской медициной.



Явно репрессивной, потому что бесплатной и сейчас, слава Богу, на корню уничтоженной Ульяной Супрун с вполне заслуженным погонялом «Доктор Смерть». Будь тогда, в босоногом детстве, когда Андрюша с трудом учился писать, такая медицина в Украине, как сейчас, так и остался бы он человеком, запросто пускающим пузыри из носа до старости, но даже не мечтающем о спикерстве в парламенте целой страны. Но много, ой, как много сделали москали плохого для порабощенного украинского народа и самой древней шумерской нации Европы! В том числе и подлечили маленького Андрюшу...



А такое, как видим, не проходит бесследно. И им, вполне возмужавшим и, только не надо смеяться, интеллектуально оперившимся Парубием, даже пытаются больно ткнуть в бок немецкой фрау канцлерин Ангеле Меркель. Ткнуть и, значит, проверить ее на, как бы это сказать помягче, прогитлеровскую вшивость. А это серьезный удар по международному имиджу федерального канцлера. Ведь все дело в том, что в современной Европе, которая вдруг стала Евросоюзом, Германия – это такой мощный локомотив объединения, что сам этот процесс соития европейских народов уже называют модифицированным «Четвертым рейхом», в котором заправляет Берлин. Ну, четвертым после третьего гитлеровского. А Берлином типа рулит Меркель. Вот все и намекают, что теперь в Германии не фюрер, а фюрерша, которую надо жестко держать в узде, чтобы Германия опять не подмяла под себя более слабые соседние народы, как при канцлере с дурацкими усиками под носом, которые уже карикатуристы беззлобно подрисовывают и самой Ангеле.



И все бы ничего, но Адольф Гитлер, даже упоминание о его делах, не говоря уже о сравнении с ним, – это в Европе, и особенно в Германии, моветон, ведущий и уголовному преследованию, и к политической нерукопожатности. Немцы до сих пор панически боятся обвинений в нацизме и фашизме гитлеровского толка.



Им, вполне возмужавшим и, только не надо смеяться, интеллектуально оперившимся Парубием, даже пытаются больно ткнуть в бок немецкой фрау канцлерин Ангеле Меркель. Ткнуть и, значит, проверить ее на, как бы это сказать помягче, прогитлеровскую вшивость. А это серьезный удар по международному имиджу федерального канцлера

После его слов такое началось, что и вообразить трудно. И дома, и за рубежом. Лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович пообещал похоронить Парубия в суде. Оппозиционеры в Раде начали готовить отставку гитлеролюбивого спикера, а один из вождей «Оппоблока» Александр Вилкул рассказал, что депутаты Европарламента в Страсбурге начали сбор подписей под обращением к Верховной Раде Украины

Вопросы все равно остались. Как и спикер Парубий на своем посту. Но многие уверены, что только пока остается и дни его сочтены. Потому что вряд ли Киев останется глух к тому, что ему указывает Европарламент. И к тому, что Парубием пытаются спихнуть с поста или подорвать позиции едва ли не самого влиятельного политика Европы