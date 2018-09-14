«Гитлер-глухота» фрау Меркель и Парубий
Вы не поверите, но после увенчавшихся успехом просьб к США дать Украине противотанковые ракетные комплексы «Джавелины» и после поразившей воображение и дипломатический этикет расстегнутой ширинки, во всей красе показанной японскому принцу, спикер Верховной Рады независимой на всю голову Украины Андрей Парубий опять стал притчей во языцех у международной политической общественности. Все опять невольно вспоминают, что же за справка о задержках умственного развития в детстве, раннем и донельзя испоганенном коммунизмом, была выдана ему советской медициной.
Явно репрессивной, потому что бесплатной и сейчас, слава Богу, на корню уничтоженной Ульяной Супрун с вполне заслуженным погонялом «Доктор Смерть». Будь тогда, в босоногом детстве, когда Андрюша с трудом учился писать, такая медицина в Украине, как сейчас, так и остался бы он человеком, запросто пускающим пузыри из носа до старости, но даже не мечтающем о спикерстве в парламенте целой страны. Но много, ой, как много сделали москали плохого для порабощенного украинского народа и самой древней шумерской нации Европы! В том числе и подлечили маленького Андрюшу...
А такое, как видим, не проходит бесследно. И им, вполне возмужавшим и, только не надо смеяться, интеллектуально оперившимся Парубием, даже пытаются больно ткнуть в бок немецкой фрау канцлерин Ангеле Меркель. Ткнуть и, значит, проверить ее на, как бы это сказать помягче, прогитлеровскую вшивость. А это серьезный удар по международному имиджу федерального канцлера. Ведь все дело в том, что в современной Европе, которая вдруг стала Евросоюзом, Германия – это такой мощный локомотив объединения, что сам этот процесс соития европейских народов уже называют модифицированным «Четвертым рейхом», в котором заправляет Берлин. Ну, четвертым после третьего гитлеровского. А Берлином типа рулит Меркель. Вот все и намекают, что теперь в Германии не фюрер, а фюрерша, которую надо жестко держать в узде, чтобы Германия опять не подмяла под себя более слабые соседние народы, как при канцлере с дурацкими усиками под носом, которые уже карикатуристы беззлобно подрисовывают и самой Ангеле.
И все бы ничего, но Адольф Гитлер, даже упоминание о его делах, не говоря уже о сравнении с ним, – это в Европе, и особенно в Германии, моветон, ведущий и уголовному преследованию, и к политической нерукопожатности. Немцы до сих пор панически боятся обвинений в нацизме и фашизме гитлеровского толка.
Им, вполне возмужавшим и, только не надо смеяться, интеллектуально оперившимся Парубием, даже пытаются больно ткнуть в бок немецкой фрау канцлерин Ангеле Меркель. Ткнуть и, значит, проверить ее на, как бы это сказать помягче, прогитлеровскую вшивость. А это серьезный удар по международному имиджу федерального канцлера
А тут немецкий сайт «Auswärtiges Amt» поведал о совершенно гнусной любознательности журналистов, которые поинтересовались, а как же правительство Меркель и конкретно МИД Германии относятся к тому, что спикер парламента Украины, крайне дружественной Берлину и на евромайдане однозначно выбравшей Европу с ее нерушимыми ценностями, называет Гитлера «величайшим человеком, который практиковал прямую демократию».
Подлый, конечно, вопрос, но, увы, не беспочвенный. Маленький Андрюша то ли перестал пить общеукрепляющие таблетки, то ли как выпал из поля зрения санитаров, но где-то подхватил заразу неонацизма и... заболел им. А когда мальчонка подрос и типа возмужал, болезнь перешла в острую фазу, и Андрей даже создал у себя в Галичине Социал-национальную партию Украины (СНПУ), полностью «слизавшую» идеологию национал-социалистической партии Гитлера (НСДАП), переиначив ее на украинский лад. А другие соседи Андрея по палате, пардон, соратники по борьбе за «Украинскую Украину», чтобы, видимо, вообще не заморачиваться, назвали украинцев «арийцами» и, так сказать, совсем породнились с Адольфом и попали в унисон его бесноватости.
Но Украина в это время резко пошла в Европу, и СНПУ, ее фюрерам и лично Парубию указали на несоответствие расизма и неонацизма принципам толерантности и гей-пропаганды. И СНПУ стала партией «Свобода», там сменился фюрер (им стал Олег Тягныбок), а Андрей вообще проделал чудовищный путь в направлении респектабельности – как-то заткнулся насчет распространения неонацизма. А когда в 2010 году, во время обсуждения Харьковских украинско-российских договоренностей прямо в сессионном зале Рады вынул из мотни дымовую шашку, ему вообще полегчало. Он ушел «в поля» и, похоже, начал готовить боевиков к решительным действиям против царящей тогда «кровавой панды» Виктора Януковича.
Но разразившийся и победивший в 2014 году евромайдан опять сломал коды Парубия и вернул его в первобытное состояние – расово правильного патриота, готового убивать за «нэньку» любого, но желательного того, за которого заплатят.
После его слов такое началось, что и вообразить трудно. И дома, и за рубежом. Лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович пообещал похоронить Парубия в суде. Оппозиционеры в Раде начали готовить отставку гитлеролюбивого спикера, а один из вождей «Оппоблока» Александр Вилкул рассказал, что депутаты Европарламента в Страсбурге начали сбор подписей под обращением к Верховной Раде Украины
Благо дело, к тому времени на таких людей поступил заказ и зарплатная ведомость (американка Вика «Печенюшка» Нуланд сама озвучила «прайс» – 5 млрд. долл. на украинскую демократию), и Андрей и комендантом майдана побыл, и сожжение людей в Одессе в Доме профсоюзов 2 мая 2104-го посещал и, говорят, курировал, и как секретарь СНБОУ АТО против «сепаров Донбасса» освящал. И заслужил-таки свое – попал в парламент, стал первым замспикера, а потом, когда винницкий менеджер Вова Гройсман пошел Украину добива… извините, успешно ее реформировать, то и возглавил его.
И, как вы можете убедиться в этом, рулит Радой до сих пор. А недавно, как говорят патриоты, похоже, «далыся взнакы» (сказались) то ли старая болезнь, то ли угасшая было любовь, то ли то и другое в комплексе. И Андрей вспомнил Гитлера и его успехи на ниве «розбудовы демократии» в Германии с 1933 по 1945 год. Андрей уважительно назвал Адольфа «Алоизычем» и рассказал миру, что Гитлер лучше всех использовал такой инструмент прямой демократии, как референдум. И так уж получилось, что эта похвала вполне может стать самым большим куском, извините, дерьма, который Андрей набросил на доселе успешный вентилятор своей судьбы.
После его слов такое началось, что и вообразить трудно. И дома, и за рубежом. Лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович пообещал похоронить Парубия в суде. Оппозиционеры в Раде начали готовить отставку гитлеролюбивого спикера, а один из вождей «Оппоблока» Александр Вилкул рассказал, что депутаты Европарламента в Страсбурге начали сбор подписей под обращением к Верховной Раде Украины. С призывом дать объективную политическую оценку взглядам и заявлениям спикера Парубия и гнать его взашей. Сбор подписей еще продолжается, но под обращением уже поставили свои подписи члены Европарламента из Великобритании, Германии, Чехии и Польши, в том числе Арне Герике (Германия), евродепутаты от Великобритании Девид Коберн, Нейтан Джилл, Пол Нуттолл, Джейн Коллинз, Марго Паркер, Джилл Сеймур, Джонатан Арнот, Иржи Пайн (Чехия), Роберт Ивашкевич (Польша) и прочие гитлерофобы.
А Вилкул еще и подлил масла в огонь, пространно рассказав, как были шокированы европарламентарии: «Евродепутаты глубоко шокированы услышанным от Парубия. Как и его биографией. Им трудно понять, как человек, выступавший с неонацистскими идеями, вообще мог возглавить законодательный орган страны, декларирующей курс на членство в ЕС. В Евросоюзе таким, как Парубий, руки не принято подавать. А ставить такого на пост второго человека в государстве – вообще немыслимо. ...В этот раз украинской власти не удастся замять скандал. Декларируя приверженность европейским ценностям, правящая коалиция избрала спикером человека, который в молодости маршировал под нацистскими символами, а теперь выдал свои истинные взгляды, похвалив Гитлера. В Европарламенте и без того разочарованы в нынешней власти нашей страны и ждут решительных действий по осуждению ультранационалистических политиков».
Парубий, ясное дело, во всем обвинил... президента России Владимира Путина и его пятую колонну в Украине. Дескать, они, подлые, вдохновили и благословили, сбили с пути расово правильной толерантности и генетически чистой политкорректности. «...Способ референдума как прямой демократии использовался нацистами для манипуляции. Хочу подчеркнуть, что эту нацистскую практику сегодня использует Путин как агрессор. И с этой практикой проводился псевдореферендум в Крыму и в Донецкой и Луганской областях. Российский агрессор использует нацистские методы для оккупации и агрессии против Украины», – попытался съехать Андрюха с темы. Но не тут-то было. За него теперь взялись сами немцы, люди, как известно, серьезные, системные и методичные, и Парубий должен это знать, он же изучал и Гитлера, и его политпрактику...
Короче, на пресс-конференции немецкие журналисты поинтересовались, известны ли кабинету Меркель высказывания Парубия и как сама канцлер и ее министры, в частности министр иностранных дел Хайко Маас, относятся к этому. Вот тут-то и случились конфуз и полное торжество двойных стандартов. «Могу разве что сказать, что данное высказывание мне неизвестно, и что я не могу выражать мнение в отношении цитат, которые мне действительно не известны», – ответил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. «Аналогично», – ответствовала и спикер МИД Мария Адебар.
Вопросы все равно остались. Как и спикер Парубий на своем посту. Но многие уверены, что только пока остается и дни его сочтены. Потому что вряд ли Киев останется глух к тому, что ему указывает Европарламент. И к тому, что Парубием пытаются спихнуть с поста или подорвать позиции едва ли не самого влиятельного политика Европы
Но журналисты не унимались и допытывались: мол, а фрау канцлерин в курсе, что Парубий – это «проевропейский политик с майдана», к становлению которого причастна и Германия времен Меркель, такое говорит, как она оценивает и «означает ли это, что подобные публичные заявления, вызвавшие настолько большое эхо в СМИ, не известны правительству ФРГ»? «Мне они не известны, и пока их у меня нет, федеральное правительство не может дать им оценку», – рассердился херр Зайберт. И на том дискуссию как-то по-страусиному быстро свернули.
Однако вопросы все равно остались. Как и спикер Парубий на своем посту. Но многие уверены, что только пока остается и дни его сочтены. Потому что вряд ли Киев останется глух к тому, что ему указывает Европарламент. И к тому, что Парубием пытаются спихнуть с поста или подорвать позиции едва ли не самого влиятельного политика Европы. Да и сама Меркель может осерчать – такая ее «глухота» к прославлению Гитлера может, повторяю, ей же вылезти боком.
Но я бы лично не слишком оптимистичничал на этот счет. Вон США, говорят, уже почти два года требуют убрать из Вашингтона посла Украины в США Валерия Чалого, который «топил» против нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, и ничего, Киев типа держится. А тут же целый спикер парламента! Веру в то, что этот клекот, имитирующий речь за столом президиума парламента, скоро умолкнет, дают лишь предположения, что скандал с Гитлером замутил сам... Парубий. Ну, чтобы его сняли со спикерства, и он мог спокойно сдрыснуть с накаляющегося, как сковородка, кресла в Раде, потом всплыть где-либо в новой политсиле и начать все с нового листа. Потому что такие кадры, такого состава и такой консистенции в воде, как известно, не тонут, а в огне горят только в сухом виде. Ну а то, что Парубий выбрал как повод для отставки похвалу Гитлеру, говорит лишь об одном: советская медицина хоть и была репрессивной и бесплатной, в диагнозах ошибалась редко...