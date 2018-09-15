На Украине дожди и грозы

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будут определять атмосферные фронты, лишь на западную часть распространится гребень антициклона с запада, сообщает Укргидрометцентр. Ночью на Украине, кроме западных областей, днем на Левобережье кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12м/с.

Температура ночью 11-16 °, днем 17-22°, в южных и восточных областях до 25°.



В Киеве ночью кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью 14-16°, днем около 20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 сентября самая высокая температура днем была 29,6 в 1903 году, самая низкая ночью 1,2 в 1953 году.



В понедельник на Украине без осадков. Ветер северо-западный с переходом в северо-западной части на юго-западный, 3-10 м/с.



Температура ночью 7-12°, на юге до 15°, днем 18-23°.



В Киеве в понедельник без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.



15 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-22°, в Днепре, в пределах Киева, 20°.

