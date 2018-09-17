В Казахстане задержали украинского журналиста за "незаконную деятельность"

В Казахстане задержали украинского журналиста Александра Гороховского, обвинив его в незаконной трудовой деятельности. Об этом сообщает Factcheck.kz.



15 сентября полиция остановила тренинг про фактчекингу, проводившийся в рамках "Школы журналистики" Лукпана Ахмедьярова при участии украинского журналиста Гороховского. У украинца забрали миграционную карту и вручили повестку в суд на 17 сентября.



С Гороховским уже связался украинский консул, ему назначили адвоката.



По словам Ахмедьярова, украинца задержали из-за заявления некоего Талгата Катауова, который позвонил в полицию и сообщил "о том, что здесь проводится семинар об Украине".



Александр Гороховский - главный редактор проекта "Без брехнi", автор практического пособия по фактчекингу.



Лукпан Ахмедьяров – главный редактор независимой еженедельной общественно-политической газеты Казахстана "Уральская неделя". В 2012 году получил премию Питера Маклера, присуждаемой международной организацией "Репортеры без границ".

