Перед "отравлением Скрипалей" Боширов и Петров курили марихуану и развлекались с проституткой

Россияне Руслан Боширов и Александр Петров, которых Британия обвиняет в отравлении Скрипалей, провели бурную ночь перед тем, как отправится в Солсбери. Об этом пишет издание The Daily Mail.



Газета сообщает, что россияне перед поездкой в Солсбери провели ночь в 2-звездочном отеле City Stay. Другие постояльцы гостиницы рассказали, что после отъезда россиян в их номере отчетливо стоял запах марихуаны.



Кроме того, очевидцы рассказали, что Боширов и Петров провели в номер проститутку и занимались "шумным сексом".



"Я почуял запах марихуаны из их комнаты. Позже там была женщина. Я думаю, что она проститутка. Они занимались сексом. Определенно. Я слышал, как они очень громко занимались сексом в течение долгого времени. Это была определенно женщина. Я не думаю, что мужчины занимались сексом друг с другом", - рассказал изданию один из гостей отеля.

