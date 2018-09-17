Volvo представила беспилотный электрический тягач будущего

Компания Volvo Trucks (подразделение компании Volvo, занимающееся разработкой грузовых автомобилей) продемонстрировала прототип беспилотного тягача будущего на электрической тяге. Небольшой видеоролик, посвященный тягачу с говорящим именем Vera, был опубликован на YouTube.



Необычный электротягач представляет собой плоскую четырехколесную платформу без кабины, которая может самостоятельно стыковаться с прицепами и двигаться по дорогам. По замыслу создателей, в перспективе тягачи Vera, объединенные в одну сеть при помощи облачных технологий, смогут найти применение для доставки грузов на небольшие расстояния. Например, ими можно будет заменить обычные грузовики в портах и промышленных зонах. Также беспилотные тягачи могут быть использованы для доставки грузов между близлежащими логистическими центрами.



Одно из достоинств электротягача заключается в его бесшумности, что означает возможность его использования без ограничений в ночное время суток. В ближайшее время Volvo Trucks займется доработкой прототипа в сотрудничестве с несколькими партнерами.





