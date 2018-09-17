Volvo представила беспилотный электрический тягач будущего

Volvo представила беспилотный электрический тягач будущего

Компания Volvo Trucks (подразделение компании Volvo, занимающееся разработкой грузовых автомобилей) продемонстрировала прототип беспилотного тягача будущего на электрической тяге. Небольшой видеоролик, посвященный тягачу с говорящим именем Vera, был опубликован на YouTube.

Необычный электротягач представляет собой плоскую четырехколесную платформу без кабины, которая может самостоятельно стыковаться с прицепами и двигаться по дорогам. По замыслу создателей, в перспективе тягачи Vera, объединенные в одну сеть при помощи облачных технологий, смогут найти применение для доставки грузов на небольшие расстояния. Например, ими можно будет заменить обычные грузовики в портах и промышленных зонах. Также беспилотные тягачи могут быть использованы для доставки грузов между близлежащими логистическими центрами.

Одно из достоинств электротягача заключается в его бесшумности, что означает возможность его использования без ограничений в ночное время суток. В ближайшее время Volvo Trucks займется доработкой прототипа в сотрудничестве с несколькими партнерами.