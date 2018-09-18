Карту поляка получили более 100 тысяч украинцев

За последние 10 лет – с 2008 по 2017 год – карту поляка получили 101 тысяча 937 граждан Украины. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 17 сентября, со ссылкой на данные МИД Польши, полученные на информационный запрос. Отмечается, что с 2008 года 8,5-10 тысяч граждан Украины получали карту поляка. В течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины – ежегодно более 13 тысяч.

В первом полугодии нынешнего года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тысяч заявлений от украинцев на получение карты поляка, что почти на одну тысячу больше, чем за аналогичный период 2017 года, – говорится в сообщении.



При этом за 10 лет 1248 граждан Украины получили отказ в получении карты поляка.



В целом, с 2008 до июня 2018 года больше всего карт поляка получили граждане Беларуси (почти 120 тысяч). Также более 6 тысяч карт поляка выдано гражданам России, свыше 3 тысяч – Казахстана, более 1,7 тысяч – Молдовы.



Напомним, карта поляка – документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Владелец такого документа пользуется правами согласно закону О карте поляка, принятого Сеймом Польши 7 сентября 2007 года. Целью их получения считается необходимость поддержки польских граждан и их потомков в странах бывшего СССР.



Владельцы карты поляка имеют ряд льгот на территории Польши. В частности, речь идет об упрощенной процедуре получения документа на пребывание в Польше, а также ускоренной процедуре получения гражданства страны, получении льгот при поступлении в польские вузы, проезде в общественном транспорте и прочее.



Ранее сообщалось,что в Польшу за полгода не пустили почти 25 тысяч украинцев. При этом 40% отказов были выданы из-за отсутствия у граждан Украины документов, обосновывающих цель въезда и условиях пребывания в Польше.

